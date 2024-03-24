معرض «أزيان» للأزياء.. الأصالة والمعاصرة بلمسات إماراتية

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض «أزيان» للأزياء، الذي انطلق يوم 17 مارس، ويختتم اليوم في ردهة ألماس بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حيث اجتمع عدد من عضواته الرائدات في مجال الأزياء، لعرض أحدث التصاميم والابتكارات التي تجسد رؤية المجلس في دعم وتعزيز دور المرأة كعنصر فاعل ومؤثر في الاقتصادين المحلي والعالمي.

مثّل مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض «أزيان» فاطمة الحمودي، التي تقدم تصاميم تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بينما عرضت موزة الكتبي مجموعة أزياء تناسب المرأة العصرية، أما خولة الشامسي، فقدمت مجموعة أزياء تتسم بالتفرد والأناقة، فيما أعادت إيمان المدفع تعريف الأناقة بتصاميم تحتفي بالتفاصيل الدقيقة.

ومنذ انطلاق نسخته الأولى في عام2019، يواصل مجلس سيدات أعمال الشارقة تأكيد حضوره في معرض «أزيان»، معززاً دوره كداعم رئيس للمرأة في قطاع الأزياء والمجوهرات، بما يعكس التزامه بإبراز إمكانات المرأة الإماراتية، وتمكينها من تحقيق النجاح في مختلف المجالات التنموية، وتأكيد دورها كركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي والثقافي للإمارة.