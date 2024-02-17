بول كوستيلو يفتتح أسبوع الموضة في لندن

المصدر: لندن - رويترز

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انطلق أسبوع الموضة في لندن، أمس، بمشاركة مصمم الأزياء الأيرلندي بول كوستيلو، الذي دافع عن المظهر الكلاسيكي، وأضفى القليل من شعور الحنين إلى الماضي على الممشى بينما تحتفل الفعالية بالذكرى الأربعين على تأسيسها.

وقدم كوستيلو (78 عاماً)، الذي لم يستطع حضور العرض بسبب مرضه، مزيجاً من اللونين الأبيض والرمادي الداكن وأقمشة كثيرة من صوف التويد في مجموعته لخريف وشتاء 2024 التي جاءت بعنوان «في يوم من الأيام».

وافتتحت عارضات أزياء يرتدين سترات بيضاء وتنانير واسعة العرض، تلتهن مجموعة ترتدي ملابس منقوشة وتنانير وسترات من التويد الداكن اللون ومعاطف بها أحزمة وفساتين قصيرة.

وقال كوستيلو في رسائل للمعرض «هذه المجموعة تعبر عن وجهة نظري بأن التصميم الكلاسيكي لا يزال يتمتع بمكانه في آخر صيحات الموضة».

وتحل هذا العام ذكرى مرور 40 عاماً على إطلاق مجلس الأزياء البريطاني أسبوع الموضة الأول في لندن، والذي يعد واحداً من أربع عروض أزياء كبيرة، إلى جانب تلك التي تقام في نيويورك وميلانو وباريس ويشتهر بتقديم مواهب ناشئة. وتعتبر لندن هي المحطة الثانية من أسابيع الموضة الخاصة بموسمى ربيع وصيف 2024 الذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر والذي بدأ في نيويورك، خلال الأيام الماضية.