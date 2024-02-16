أسبوع دبي للموضة يتوج دورة 2024 بنجاحات استثنائية

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختتمت النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025، فعالياتها في حي دبي للتصميم، حيث استمرت على مدى خمسة أيام، وتضمنت عروض أزياء استثنائية، لمصممين رائدين وصاعدين، وسط حضورٍ كبير، مع برنامج حافل بفعاليات إطلاق التشكيلات المصغّرة، والجلسات الحوارية، وفرص التواصل، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

ورسخ أسبوع دبي للموضة مكانة الإمارة مركزاً للأزياء العالمية، من خلال العديد من الخطوات الاستراتيجية، بما في ذلك تقريب موعده لوقت أبكر من أسابيع الموضة العالمية، واعتماد منصة عرض جديدة ومميزة على طول الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم، وإقامة مجموعة من العروض والفعاليات في مواقع جديدة في مختلف أنحاء الإمارة، وانضمام شركاء وأعضاء جدد، فضلاً عن توفير المزيد من فرص التواصل وبناء علاقات التعاون بين المصممين والجهات الراغبة بالشراء. وشهد أسبوع دبي للموضة، حضوراً لافتاً من الجهات العالمية الراغبة بالشراء، ووسائل الإعلام والمشاهير، والجهات المعنية الرئيسة في قطاع الأزياء.

نجاح كبير

وتزامن موعد النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة، مع الذكرى الأولى على تنظيمه، ليكون أسبوع الموضة الرسمي في دبي، وحدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة، بعد انبثاقه عن أسبوع الموضة العربي، الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار 21 نسخة، كانت تُقام كل موسم منذ عام 2015. وأسهمت هذه الخطوة الاستراتيجية في توفير البنية التحتية المتقدّمة، والمصمّمة بهيكلية تدعم تقديم أضخم عروض الأزياء، وتنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب توفير منصة رائدة، تقدّم الدعم اللازم للمصممين، لتمكينهم من بناء شراكات جديدة، والاستفادة من فرص الاستثمار والنمو. كما لا يمكن تجاهل دور أسبوع دبي للموضة، في تعزيز مكانة إمارة دبي على ساحة الإبداع العالمية، بفضل الدور المتنامي الذي تضطلع به اليوم، كإحدى عواصم الأزياء الرئيسة، إلى جانب نيويورك ولندن وباريس وميلانو.

وقالت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: «تسهم كل نسخة من أسبوع دبي للموضة، في تقديم رسالة واضحة للعالم عن مكانة دبي الرائدة في عالم الأزياء والموضة، فخلال عام واحد فقط، نجح أسبوع دبي للموضة في التأكيد على دوره البارز في تطوير قطاع الأزياء في المنطقة، وتوفير منصة رائدة عالمياً، تسلط الضوء على أعمال وإبداعات المصممين من جميع أنحاء العالم، بما يعود بالخير والفائدة عليهم وعلى بيئة الإبداع العالمية».

وأضافت: «يحقق أسبوع دبي للموضة تطوراً ملحوظاً مع كل نسخة جديدة، حيث يشهد نمواً مستداماً، وتزايداً في مستوى الأثر والحضور والانتشار، بفضل ما يقدمه لقطاع الإبداع العالمي من فرص واعدة للتوسع وبناء الشراكات وتعزيز التواصل. وبدورها، تشهد لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة نمواً لافتاً، مع انضمام مواهب استثنائية جديدة، نجحت في ترك بصمتها في عالم الموضة، وتسهم حالياً في بناء مستقبل قطاعي الأزياء الإقليمي والعالمي».

وتابعت: «نجح أسبوع دبي للموضة في إرساء علاقات راسخة مع المصممين العالميين والجهات الراغبة بالشراء، والجهات ذات الأثر الاجتماعي الملحوظ، بصفته نافذة على أبرز التطورات في القطاع، ووجهة مفضلة لبناء الشراكات الاستراتيجية.

كما أثبت أسبوع دبي للموضة، قوة المقومات والعناصر والمميزات التي تتمتع بها إمارة دبي في مجالات الإبداع، بما يضمن تمكين نمو جميع الجهات والعاملين في قطاع الأزياء والموضة، تماشياً مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وأجندة دبي الاقتصادية D33».

شراكات ومبادرات

ومن جهته، قال محمد عقرة الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: «نفخر بالنجاح الكبير الذي حققه أسبوع دبي للموضة، لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025، والذي جمع الجهات الإبداعية والتجارية في قطاع الأزياء. ولا يعكس هذا الإنجاز الرؤية الاستراتيجية لمجلس الأزياء العربي فحسب، بل يسهم أيضاً في الارتقاء بالاقتصاد الإبداعي في دبي إلى آفاقٍ عالمية جديدة. وتسهم الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المبتكرة، والأثر الكبير الذي حققه أسبوع دبي للموضة، في تنمية قطاع الأزياء، كما تعدّ دليلاً واضحاً على ازدهار الاقتصاد الإبداعي في دبي. يتماشى التزام مجلس الأزياء العربي، ببناء مستقبل الموضة، مع رؤية دبي الهادفة إلى تعزيز الإبداع والابتكار وتنويع الاقتصاد».

وكان لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025، أثر مهم في تعزيز حضور أسبوع دبي للموضة على المستوى العالمي، مستفيداً من ارتباطه الوثيق بأسبوع الموضة العربي. وقد شارك أكثر من 18 مصمماً من باريس ولندن وإسبانيا وبيروت والإمارات العربية المتحدة، يمثلون علامات رفيعة المستوى، مثل «Michael Cinco» و«Adolfo Dominguez»، في عرض تشكيلاتهم المبتكرة للجهات الراغبة بالشراء. كما أولى أسبوع دبي للموضة، اهتماماً خاصاً بتسليط الضوء على التوجهات الناشئة والمتنوعة في المنطقة، والرؤية الفنية والإبداعية المبتكرة التي يمتاز بها المصممون المشاركون.