«دبي للموضة» يعزز مكانة الإمارة وجهةً عالمية للإبداع

المصدر: دبي - البيان

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اختتم أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، أول من أمس فعالياته لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025 بعد 5 أيام من عروض الأزياء المبتكرة، حضرها نخبة من المصممين والخبراء في قطاع الأزياء العالمي، ليسهم الحدث في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية للموضة والإبداع.

وشهد برنامج اليوم الأخير عروض أزياء لعلامات «BLSSD»، التي انضمت مؤخراً إلى أعضاء لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة، و«Adolfo Dominguez» و«Designers & Us»، إلى جانب استضافة الجلسة الأخيرة من سلسلة حوارات «Threads Talk 2.0» التي جمعت خبراء قطاع الأزياء العالمي لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع في العالم.

ومن المقرر أن يعود أسبوع دبي للموضة لموسم الربيع والصيف إلى حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، في وقتٍ لاحق من هذا العام، حيث سيتم الإعلان عن المواعيد الرسمية لاحقاً.

وأقامت خلال الحدث علامة «BLSSD»، التي تأسست في بيروت، أول عرض أزياء لها بعد انضمامها رسمياً لأعضاء لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة.

وعرضت العلامة تشكيلتها «NOT 2.0» لموسم الخريف والشتاء، التي تعدّ امتداداً لتشكيلة ربيع وصيف 2024 بنفس الاسم، والتي كشفت عنها العلامة في أكتوبر 2023 خلال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع دبي للموضة. ودعت العلامة الحضور لمشاهدة عرض خاص ومبتكر خلف الكواليس للاطلاع على التحضيرات وحضور جلسة التقاط الصور للتصاميم.

وتواصل العلامة في تشكيلة الخريف والشتاء تسليط الضوء على هويتها الفريدة ونهجها الجريء في التصميم، حيث توازن بين القصّات البسيطة والتفاصيل الملفتة في تصاميم الأزياء اليومية المريحة والأنيقة. وتبرز ضمن التصاميم بشكلٍ خاص وسادات الكتف الظاهرة والسترات الرسمية الواسعة وعريضة الأكتاف والفساتين الواسعة والمنفوخة التي تعكس مجتمعةً الموهبة والحرفية العالية في ابتكار قصات متنوعة باستخدام ودمج مختلف الأقمشة والأنسجة، بما يؤكد على التزام العلامة بالتعبير عن الاستقلالية المطلقة وإيمانها بقدرة الموضة على إحداث تغيير.

إطلالات متنوعة

وشاركت دار الأزياء الإسبانية الشهيرة على مستوى العالم «Adolfo Domínguez» لأول مرة في أسبوع دبي للموضة، حيث كشفت عن تشكيلتها التي طال انتظارها لموسم ربيع وصيف 2024 «Intuición: beyond the senses».

وتبتعد العلامة في هذه التشكيلة عن التعريف التقليدي للأزياء العصرية، حيث تطغى على التصاميم لمسة من التجديد والعفوية تنعكس بشكلٍ خاص في استخدام الألوان الحيادية والأقمشة خفيفة الوزن والقصّات الضيقة الجذابة التي تعدّ تصاميم أساسية في معظم تشكيلات العلامة. وتضمّ التشكيلة إطلالاتٍ متنوعة تناسب جميع فترات اليوم وتحتفي بالتزام العلامة بممارسات الاستدامة وابتكار تصاميم أنيقة تصلح لكل زمان ومكان.

7 مصممين

وكشفت علامة «Designers & Us» خلال أسبوع دبي للموضة عن تشكيلة «Enlight» لموسم الخريف والشتاء التي تستمد إلهامها من الطاقة الداخلية والقوة الروحية للإنسان. وشارك 7 مصممين في ابتكار تصاميم تجسد مراكز الطاقة السبعة في جسم الإنسان، حيث يعكس كل تصميم الطاقة الفريدة لكل مركز. ويهدف كل تصميم، عن طريق تنسيق الأقمشة والألوان والإطلالة النهائية، إلى التعبير عن مفاهيم القوة والحيوية ورهافة الحسّ، حيث تستكشف معاً البعد غير المادي لجسم الإنسان.

وأقيمت آخر جلسات Threads Talk 2.0 لهذا الموسم في حي دبي للتصميم، بتنظيم مشترك من شركة «ميتا» ومجلس الأزياء العربي، حيث اجتمع خبراء قطاع الأزياء من حول العالم لتبادل الأفكار ومناقشة الفرص والتحديات التي ترسم مستقبل قطاع الأزياء العالمي.