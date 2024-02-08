أسبوع دبي للموضة يرسم لوحات أناقة وأزياء عصرية مبتكرة 

المصدر: دبي – البيان

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واصل أسبوع دبي للموضة؛ حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، فعالياته، بحضور المئات من خبراء قطاع الأزياء العالمي، حيث شهدت فعاليات اليوم الثالث عرض تشكيلة «Michael Cinco» التي تحتفي بأهمية التعبير عن الذات. في حين تضمن اليوم الثاني برنامجاً حافلاً من عروض الأزياء والشراكات وفعاليات الإطلاق.

واحتفلت علامة «Choice»، بالذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسها من خلال تشكيلة «Flower Bloom» الاستثنائية التي تضم تصاميم أنثوية ناعمة ورقيقة. فيما أطلقت علامة «RIVA» تشكيلتها المرتقبة لشهر رمضان المبارك 2024 قبل أسابيع على بدايته.

خبرة

أكدت علامة «SELFMADE» على خبرتها الواسعة في إبداع تصاميم الدنيم الاستثنائية من خلال استعراض مجموعة من القطع اليومية المميزة بطابع عصري وجريء.

ونجح المصمم الفلبيني الشهير مايكل سينكو في ترسيخ مكانته بصفته أحد أبرز مصممي الأزياء في المنطقة من خلال عرض تشكيلته الجديدة خلال فعاليات اليوم الثالث من أسبوع دبي للموضة.

واحتفت فعالية الغداء المبكر «Threads Fashion Brunch»، التي أقيمت بالتعاون مع تطبيق انستجرام، بجهود علامات الأزياء في المنطقة في ترسيخ مكانة قطاع الأزياء العالمي، وذلك ضمن مطعم «Lucia’s» في فندق العنوان سكاي فيو. واستضاف مطعم «Gohan» الفعالية الحصرية Lama Jouni Party x Dubai Fashion Week، التي اطلع خلالها الضيوف على أحدث الاتجاهات والتصاميم في عالم الأزياء.

ألوان

وكانت فعاليات اليوم الثاني قد استهلت بعرض تشكيلة «La Terre» من «Maison Sara Chraibi»، التي أطلقتها خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس لموسم ربيع وصيف 2024. وتستمد التشكيلة إلهامها من شكل الأرض وتفاصيلها الدقيقة. واتسمت بإدخال ألوان الأخضر والأزرق المائي إلى قطع التشكيلة، تعبيراً عن احتفائها بجوهر الحياة على الأرض.

تشكيلات

احتفلت علامة «Mrs. Keepa»، أحد أعضاء لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة، بإطلاق تشكيلة «Mrs. Keepa Studio-Couture» لموسم ربيع وصيف 2024 بالتعاون مع دار «سوذبيز» للمزادات في دبي ضمن العرض الذي حمل اسم Inhale Collection. كما قامت علامة «Dyson» بإطلاق جهاز تمليس الشعر Dyson Airstrait™️ الجديد كلياً.

وتعد تشكيلة «La Nuit» نقلة نوعية في أسلوب علامة «Anaya» من التفاصيل الجمالية الناعمة والمرهفة إلى التصاميم الجريئة التي تعكس شخصية المرأة العصرية القوية. وابتعدت علامة «Anaya» في هذه التشكيلة عن ألوان الباستيل الهادئة، لتعتمد إطلالات أحادية اللون بتدرجات الأسود والأبيض والبيج والأخضر والأحمر الساطع.

وحملت تشكيلة علامة «Humariff» في أسبوع دبي للموضة توقيع المصممة تمام هوماريف بالتعاون مع الطالبتين في أكاديمية هوماريف، أمينة ناريمان وزارا خودي.