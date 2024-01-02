"بينكس" العلامة التجارية المتخصصة في العناية بالأظافر.. حيث يأخذ الجمال بُعداً إنسانيّاً

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في خضمّ الانتشار الواسع للعديد من منتجات التجميل والعناية بالأظافر، يبرز اسمٌ جديد في هذا المجال، لا شك في أنه سيُحدث فرقاً ملحوظاً، حيث جرى اليوم الإطلاق الرسمي لـ "بينكس" PINX، العلامة التجارية الثورية المتخصصة في العناية بالأظافر، والتي لا تكتفي بمنح عاشقات الجمال منتجاتٍ عالية الجودة فحسب، بل تلتزم كذلك بإحداث تأثيرٍ إيجابي في المجتمعات.

قامت السيدتان المخضرمتان في عالم التجميل "دينا الأنصاري" و"سهى صوان" بتأسيس "بينكس"، بهدف إعادة التعريف بمفاهيم الجمال، بحيث تتجاوز حدود إصدار منتجات عناية بالأظافر متميّزة وفائقة الجودة، إلى المساهمة في دعم المجتمعات والقضايا الإنسانية، وذلك انطلاقاً من خبرتهما العميقة وحضورهما المميّز في عالم التجميل، ورغبتهما الثابتة في إحداث تغييرٍ إيجابيّ. اسم "بينكس" الذي تحمله هذه العلامة التجارية الجديدة والمبتكرة، مشتقٌّ من المصطلح اللاتيني الذي يعني "هي رسمتها"، ويجسد مقولة أنّ في داخل كل امرأة فنانة قادرة على الإبداع.

لا تقف "بينكس" عند كونها علامةً تجارية طموحة لمنتجات التجميل، بل هي أشبه بمؤسسةٍ مجتمعية ينصبّ اهتمامها بشكلٍ أساسيّ على حياة ومستقبل الأطفال. فمع كل عملية شراء لطلاء أظافر من "بينكس"، تلتزم هذه العلامة التجارية بالتبرع بوجبة طعامٍ لطفلٍ محتاج. وليس هذا فحسب، بل تقوم "بينكس" بتخصيص قيمةٍ مماثلة لكامل التبرعات بوجبات الطعام، لاستثمارها في مبادراتٍ تهدف إلى حماية الأطفال الأكثر حاجةً، وتحسين ظروف حياتهم.

انخرطت مؤسِستا "بينكس" السيدتان "دينا الأنصاري" و"سهى صوان" في عالم التجميل ومنتجاته الاحترافية في العام 2009، وواصلتا منذ ذلك الحين استكشاف الكثير من منتجات التجميل، وعملتا على تطوير العديد من العلامات التجارية، مع تقديم خدماتهما الحصرية للمنتجعات الصحية والصالونات المتخصصة، واكتسابهما خبرةً عميقة في أساسيات ومتطلبات هذا المجال. وبعد أكثر من عقدٍ من المبادرات الناجحة، تحوّل اهتمامهما لينصبّ على ترك أثرٍ مجتمعيّ إيجابيّ، على المستوى العالمي.

المبادرات المجتمعية من "بينكس" تشمل "وجبة مقابل كل منتج"، حيث تساهم كل عملية شراء لطلاء أظافر في توفير وجبة طعامٍ لطفلٍ محتاج. بالإضافة إلى ذلك، يقوم برنامج "حماية وتحسين حياة الطفل" بتحويل ما يوازي كامل قيمة التبرعات بوجبات الطعام، لدعم مبادراتٍ تركز على حماية الأطفال الأكثر حاجةً وتحسين ظروف حياتهم. تعود جميع تبرعات وجبات الطعام من "بينكس" إلى "مؤسسة دبي العطاء"، إحدى المؤسسات التابعة لـ "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بما يضمن وصول المساهمات إلى الأطفال المحتاجين إليها في مختلف أنحاء العالم.

ليست "بينكس" علامةً تجارية ذات هدفٍ مجتمعيّ فقط، بل تلتزم أيضاً بتوفير منتجاتٍ عالية الجودة ترضي ما تتطلّع إليه المرأة العصرية، مع طلاء أظافر مصنوع من مكوّناتٍ فاخرة، وتركيبةٍ طويلة الأمد تنفرد بكونها سريعة الجفاف وتتيح للظفر التنفّس، كما أنّ المجموعة الواسعة والمبتكرة من الألوان والأشكال المتنوّعة من طلاءات الأظافر "بينكس" تمنح كل امرأة الخيار الأنسب للتعبير عن ذاتها بأسلوبها الخاص.

تؤكد "دينا الأنصاري" و"سهى صوان"، مؤسِستا "بينكس" على ثقتهما بأنّ "قوة الجمال تكمن في قدرته على نشر الفرح"، وتشيران إلى أنّ "بينكس" حاضرةٌ للمساهمة في نشر مشاعر الفرح وتعميم حضوره ومضاعفة أثره في العالم، سواء من خلال تعبير عملائنا عن مشاعرهم بطريقةٍ إيجابية وفعالة، أم من خلال استفادة الأطفال حول العالم من كل عملية شراء لطلاء أظافر".

استكشفوا التشكيلة الرائعة من منتجات "بينكس" المتخصصة في العناية بالأظافر اليوم في <الموقع>، أو زوروا الموقع: www.pinxpro.com.