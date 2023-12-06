تتويج مصممة إماراتية في مسابقة تصميم أزياء إبداعية أطلقتها "شراع"

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تُوّجت المصممة الإماراتية هيا السويدي، بعد فوزها بمسابقة تصميم الأزياء التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" بالتعاون مع رائدة التطوير العقاري، أرادَ، وذلك خلال حفل كبير أقيم بهذه المناسبة. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المصممين المحليين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من استعراض مواهبهم وإبداعاتهم في عالم الموضة واستكشاف معالمه المستقبلية.

وتأتي مبادرة الاستثمار المؤثر هذه لاكتشاف أحدث صيحات الموضة في دولة الإمارات العربية المتحدة واستشراف مستقبل هذا القطاع الواعد في البلاد. فقد منحت لجنة التحكيم مؤسسة "فيفيد" منصة مخصصة للبيع بالتجزئة مجاناً لمدة أربعة أشهر في أول متجر لشركة "أرتال" بمنطقة إيست بوليفارد بالجادة في الشارقة، وذلك اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل. كما تتيح هذه الجائزة الفرصة أمام "فيفيد" لعرض أعمالها خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024.

وقالت زينب سالم، المدير المؤسس في "أرتال": "نهنئ هيا نظير إنجازها الرائع، فلقد تميّزت بالفعل بعملها الذي يتسم بالجودة العالية والإبداع والتصاميم الباهرة، حيث يتماشى أسلوبها المتميّز، وخصوصاً فيما يتعلق بالتصميم العملي للأقمشة، وأضافت: "تتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية أرتال الهادفة إلى دعم المصممين المحليين والتشجيع على اكتشاف المواهب الجديدة في عالم الموضة.

وتسعى هذه المسابقة، التي أطلقتها "شراع" و"أرتال" في أغسطس الماضي، إلى اكتشاف الجيل المقبل من صيحات الموضة المحتشمة التي تراعي التقاليد الاجتماعية، فضلاً عن إبراز العلامات التجارية المحلية التي تتخذ من الشارقة موطناً لها أو تلك التي تتطلع إلى التوسع في الإمارة. وتستهدف مبادرة الاستثمار المؤثر المصممين وطلاب الجامعات والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تقدّم التوجيهات الملائمة للمصممين الناشئين من أجل مساعدتهم على تحقيق أحلامهم.

وأكدت عبير الأميري، رئيسة قسم الشراكات في "شراع"، على أهمية مثل هذه المبادرات في تطوير المواهب الاستثنائية في صناعة الأزياء بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قالت: "انطلاقاً من كونها منارة في مشهد ريادة الأعمال في الشارقة، فإن التزام شراع يتجسد في تنمية المواهب من خلال مبادرات مثل هذه الشراكة مع أرادَ". وأضافت: "نحن نؤمن في شراع إيماناً راسخاً بضرورة تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في الشارقة ورعاية المواهب المحلية مثل هيا السويدي بهدف إبراز الجوانب الإبداعية والارتقاء بها نحو آفاق جديدة".



وقالت الفائزة، هيا السويدي،"أنا ممتنة للغاية لهذه الفرصة الرائعة التي قدمتها شراع وأرادَ. إن الفوز بهذه المسابقة وتأمين مساحة مجانية لمدة أربعة أشهر في أرتال يمنحني خطوة أخرى إلى الإمام في إطار السعي إلى تحقيق أحلامي في مجال الموضة. وأضافت:" أنا متحمسة للمستقبل ولمشاركة إسهاماتي في مشهد الموضة النابض بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".