«ليكول» تختار دبي مقراً إقليمياً لمعهد تصميم المجوهرات

المصدر: دبي – البيان

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انطلاقاً من النجاح الذي حققته الفعاليات والدورات المتنقّلة التي نظّمتها «ليكول»، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، قرّرت «ليكول» تعزيز حضورها في المنطقة، عبر افتتاح مقر دائم لها في حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وذلك خلال نوفمبر المقبل.

وتأسّست «ليكول» بدعم من فان كليف أند آربلز في العام 2012، في باريس، وهي تهتم بنشر ثقافة المجوهرات وإيصالها إلى أكبر جمهور ممكن. وتفتح «ليكول» أبوابها للجميع، من المبتدئين إلى المهتمين بهذا المجال، وتقدّم برنامجاً غنياً من الدورات والحوارات التي تقام عبر الإنترنت، أو بصفة شخصية، فضلاً عما تنظّمه من معارض مؤقتة متاحة للجميع، وما تصدره من منشورات ومشاريع بحثية.

حي إبداعي

ويشكل حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، بيئة أعمال متكاملة متخصصة بالقطاعات الإبداعية، إذ يضم كبرى الشركات العالمية، وأبرز الشركات الناشئة وأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم مثل «كالاترافا» و«فوستر + بارتنرز».

وتأسس الحي لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية بارزة لمختلف قطاعات التصميم والإبداع، حيث يقدم أجندة سنوية حافلة بالفعاليات وشراكات استراتيجية مع منصات بارزة مثل أسبوع دبي للموضة وأسبوع دبي للتصميم وSole DXB. كما يوفّر الحي البيئة الداعمة للأعمال، والبنية التحتية المتقدمة، والموقع الاستراتيجي التي تساعد الشركات والمواهب على الابتكار والنمو والازدهار، وبما يسهم في تعزيز مكانة كمدينة مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم.

وقالت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: «نجحت دبي في إرساء شراكات راسخة مع كبرى الشركات العالمية في كل مجالات الإبداع، وأضحت الإمارة بفضل ما توفره من بيئة أعمال تنافسية وجهة عالمية جاذبة لأبرز العلامات التجارية وملتقى للمواهب والمبدعين من جميع أنحاء العالم».

وأضافت: «يعد انضمام علامة «ليكول» إلى قاعدة عملائنا خطوة مهمة ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز المشهد الإبداعي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للقطاعات الإبداعية».

بدورها، قالت ليزا ماكدونالد، رئيسة ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات: «يسعدنا أن نوسّع حضورنا العالمي عبر مقر جديد في منطقة الشرق الأوسط، لنكون أقرب إلى جمهورنا في هذه المنطقة، والذي يبحث دائماً عن الجديد في فن صياغة المجوهرات، الفن الذي يتبنى الجمال ويعكس القدرات الحقيقية للمصمّمين في ابتكار قطع فريدة تجتذب محبي المجوهرات في مختلف أرجاء العالم، اليوم وجدنا في حي دبي للتصميم المكان المثالي لنا وسط مجتمع نابض بالحياة، ويسعدنا الترحيب الذي حظينا به في دبي، ونأمل أن تكون هذه الخطوة نقطة انطلاق لـ«ليكول» نحو أسواق عالمية جديدة وواسعة».

تصميم مميّز

استلهمت كونستانس غيسيه التصميم من النوافذ ذات الارتفاع النصفي التي يتميز بها المبنى المعاصر، وقامت بتثبيت قماشٍ زخرفي يمتد من الخارج إلى الداخل، على شكل شريط يمثّل دعوة للدخول وسرعان ما يتحول إلى دليل للزوار مع كل خطوة، كما أنّه يسهم في تخفيف الضوء وامتصاص الأصوات أيضاً بفضل المواد التي صنع منها. ويتكون الموقع من مساحتين، مساحة كبيرة مخصّصة للمعارض المؤقتة المتاحة للجميع وأخرى للقاعات الدراسية.

تقدّم مسيرة

وأشارت صوفي كلوديل، مديرة «ليكول» الشرق الأوسط، إلى أنّ ارتباطها بمنطقة الشرق الأوسط يعود إلى الفترة التي كانت تعمل فيها ضمن شركة معمارية في لندن بصفة مستشارة فنّية. وقالت: «اليوم نتقدّم بسرعة كبيرة في مسيرتنا، ونجد استجابة إيجابية وكبيرة من جامعة زايد، ومعهد دبي للتصميم والابتكار ومكتبة الصفا والسركال أفنيو، وهذا على سبيل المثال لا الحصر».

معارض مؤقتة

وتستضيف «ليكول»، كل عام، معارض مؤقتة متاحة للجميع، كجزء من هدفها لتعريف أكبر قدر ممكن من الجماهير على عالم المجوهرات.