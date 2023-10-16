«لولو ديزي»..أزياء وثقافات وجذور

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي انطلاق فعاليات عرض «لولو ديزي» للأزياء الهندية الأصلية المواكبة لاحتفالات نافراتري وديوالي، بحضور نجمة بوليوود الفنانة الشهيرة هانسيكا موتواني، التي أضفت لمسة من التألق إلى المناسبة، وقامت الفنانة، جنباً إلى جنب مع فريق إدارة اللولو سنتر، مجيب الرحمن، سراج، جيمس فارغيز، ثامبان كيه بي، نوشاد علي وغيرهم من كبار الشخصيات بافتتاح الحدث بإضاءة المصباح الاحتفالي، الذي يرمز إلى بداية أمسية رائعة، في مركز اللولو بواحة دبي للسيليكون.

وأمسى مسرح الاحتفال مفعماً بالحيوية مع مجموعة متنوعة من الأزياء الأصلية، بما في ذلك لينجاس، وكورتيس، وشانيا تشوليس، وكورتاس، وشيروانيس، والساري الهندي الشهير، وملابس الزفاف الرائعة لكل من الرجال والنساء. احتفل عرض أزياء «لولو ديزي» بالأزياء الهندية، مع التركيز على براعة وأناقة الملابس التقليدية.

وقال سالم إم إيه، مدير مجموعة اللولو الدولية: «إن عرض أزياء «لولو ديزي» مخصص للترويج للأزياء الهندية، نحن ندرك أهمية تلبية احتياجات المتسوقين لدينا الذين يحتفلون بهذه المهرجانات الثقافية، ويسعدنا أن نجلب هذا الاحتفال إلى دبي». وتابع: ينصب تركيزنا على توفير مزيج سلس من الأسلوب والتقاليد الثقافية، مما يضمن حصول المتسوقين لدينا على حاجياتهم المثالية للحظاتهم الاحتفالية.