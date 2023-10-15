أسبوع دبي للموضة.. تصميمات الخريجين تنسج خيوط الأناقة

المصدر: دبي – البيان

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تواصل فعاليات أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، في يومه الرابع مع مجموعة من العروض الملفتة، التي شملت تشكيلات رائعة من الأزياء.

أسبوع الخريجين

بفضل الدعم المستمر من معهد فاد دبي، تلعب مؤسسة الموضة للخريجين دوراً فائق الأهمية لتقديم المساعدة للخريجين، عندما يخططون للانتقال من مرحلة التعليم والدخول إلى عالم صناعة الأزياء. لا سيما أن هذه المؤسسة تتمتّع برعاية العديد من الشخصيات المرموقة، الذين بفضل توجيهاتهم، تحولت منصات العرض إلى لوحات للتعبير الفني.

عرضت دار «بليسد» مجموعتها التي تحمل عنوان «Not 2.0»، لتكشف من خلالها عن نهج جريء ومبتكر في التصميم. وبناءً على الأساس الذي أرسته مجموعتها «Not» في العام الماضي، تواصلت هذه الإطلالات التي تمزج فيها بين البساطة والتألق والسمات الجمالية الرياضية، مع تعزيزها بلمسات من الرقي الجريء.استحوذت تصاميم زينة زكي على الأناقة والرقي من جديد.

وذلك بعد أن قدّمت لمسة حسية اتسمت بالجرأة، واشتملت المجموعة على تشكيلة من الألوان النابضة بالحياة، بما في ذلك الفساتين القصيرة والماكسي الطويلة، لتتمكن من توفير تنوع ثري لهذه الأزياء.واصلت ديما عياد حرصها على إظهار افتتانها وتعلقها الشديد بالألوان المعدنية، وهو ما اتضح بجلاء من خلال مجموعتها الأخيرة، ومع ذلك، فإن دمج هذه السمة المميزة من خلال لمسة رقيقة ساعدت في الكشف عن ذاتها في إطلالات مثيرة وسط سيمفونية من المنسوجات الأخرى، لترتقي في النهاية بعنصر البساطة إلى مستوى أعلى في عالم من الأحاسيس الراقية.

كشف أسبوع دبي للموضة عن قصة إبداعية حملت اسم «تأملات مرنة»، وذلك بالتعاون مع علامة العناية بالشعر الشهيرة «أوسيس». وعند عرضها، فاضت المنصة بأجواء رائعة، لأنها روت قصة أزياء تحلت بالطابع الديناميكي.