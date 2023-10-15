5 مطاعم في دبي من الأكثر إدهاشاً في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت دبي موطناً لمجموعة من أفضل المطاعم في العالم بعد استقطابها عدداً من أشهر الطهاة الدوليين، كما انها عززت من محفظتها من التجارب المذهلة.

حيث تضم المدينة اليوم عدداً من تجارب تناول الطعام الأكثر إدهاشاً وفق مجلة «تايم أوت»، من جلسة عشاء في الجو على ارتفاع 50 متراً، أو فوق منحدر تزلج، أو داخل فقاعة، أو وسط أجواء فنية غامرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، هناك 5 تجارب استثنائية لتناول الطعام في المدينة.

الأولى، مقهى لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق منحدر للتزلج.

مقهى «أفالانش» الواقع في «مول الإمارات» يتيح للمتزلج بعد قضاء أوقات على الجليد في «سكي دبي» فرصة الاستمتاع بطبق دافئ من الحساء أو ساندويش أو تناول الشوكولاته الساخنة المغطاة بالكريمة المخفوقة وأعشاب الفصيلة الخبازية، مع إطلالة على منحدرات التزلج.

تجربة مختلفة

هناك مطعم معلق برافعة على ارتفاع 50 متراً في السماء. ويشكل مطعم «دينر إن ذا سكاي» في منطقة «سكاي دايف دبي» خياراً لتجربة مختلفة، مقدماً قوائم طعام من مأكولات عالمية مع إطلالات خلابة على المدينة. وفي المطعم، يجري ربط الزائر بأمان على كرسي، حيث يمكنه مشاهدة كل طبق يتم إعداده بواسطة الطهاة في السماء. وتستغرق التجربة بأكملها 90 دقيقة وتتسع طاولة العشاء لـ 22 شخصاً كحد أقصى في كل جلسة.

أما المطعم الثالث، فيصف تجربته بأنها وجهة مسرحية غامرة. ويقع مطعم «كراسوتا» الذي أنشأه الفريق الذي يقف وراء مطعم «وايت رابيت» الشهير في موسكو في فندق «أدريس داون تاون» ويجمع المطعم بين الفن البصري والطعام الفاخر. ويستمتع الزائر بعشاء وهو محاط بلوحات لفنانين عالميين من أواخر القرن 19 وأوائل العشرين، أما غرفة الطعام حيث يجلس الزوار.

فهي أقرب إلى قاعة مسرح مع طاولة دائرية كبيرة تتسع لـ 20 شخصاً، يتخللها عرض وسائط متعددة ثلاثية الأبعاد مثالية للبكسل على الجدران المنحنية وفوق الطاولة، وكل عرض من تجربة الطعام يناسب الطبق في القائمة.

فقاعات «بلوواترز»

هناك مطعم «ذا بودز» الآسيوي الواقع في جزيرة «بلوواترز» والذي هو عبارة عن حجرات لتناول الطعام أشبه بفقاعات، مع إطلالات على شاطئ «جميرا بيتش رزيدينس». ويوجد بالإجمالي 22 حجرة في المطعم، يمكن داخل كل منها تشغيل الموسيقى عن طريق بلوتوث، وتتوفر مساحة كبيرة لتناول الطعام داخل الحجرات المكيّفة. ويجري تقديم قائمة مأكولات آسيوية بما في ذلك أزهار صالحة للأكل ترتبط بديكور نباتي.

وأخيراً، نشاهد عروض الذكاء الاصطناعي في المطعم الخامس. مطعم «زينون» الواقع في فندق «أدريس دبي مول» وسط المدينة يقدم للزوار فرصة الدخول إلى مساحة تتراقص فيها الصور المجسمة وتنبض الجدران بالحياة مع الفن الرقمي الديناميكي.

ويحدث ذلك عندما تلتقط كاميرات «مايكروسوفت كينكت» كل حركة في المطعم ويحول غطاء الرأس الذي يرتديه منسق الأغاني المقيم الطاقة الحركية إلى عمل فني رقمي على الفور يمكن مشاهدته معروضاً على الجدران. تقدم قائمة المطعم مأكولات متوسطية وآسيوية من ابتكار ثلاثة طهاة معروفين.

عشاء وسط لوحات لفنانين عالميين