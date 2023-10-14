مواهب صاعدة تبدع مجموعات أزياء جاهزة وراقية

المصدر: دبي ـ البيان

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تتواصل فعاليات أسبوع دبي للموضة؛ الحدث الأبرز في عالم الموضة على مستوى المنطقة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة «تيكوم»، ومجلس الأزياء العربي.

وفي اليوم الثالث، عرض معهد الموضة والأزياء الفاخرة «فاد دبي» إبداعات مواهبه الصاعدة في مجال التصميم، وكشف عن تشكيلة من مجموعات الأزياء الجاهزة والراقية.

وعُرضت مجموعة واسعة للأزياء مع السترات بالألوان المعدنية الأنيقة والنظارات الشمسية العصرية، كما تميزت بالألوان الحيوية التي تراوحت بين الأحمر المميز والأخضر الغامق وحتى الأصفر اللامع والبرتقالي الناري والأزرق الهادئ، مع توظيف عدّة أنواع من الأقمشة والتصاميم.

وأطلق المصممون الناشئون العنان لبراعتهم الإبداعية، بعد أن تمكنوا من تحويل كل قطعة من المعاطف والسترات غير المتماثلة بقصاتها الجريئة وألوانها الزاهية إلى هوية متميزة في عالم الأزياء والموضة.

عرضت «POCA & POCA» مرة أخرى مجموعة جسّدت جوهر الثقة والقوة للمرأة، ومزجت مجموعة الإطلالات بسلاسة بين أنماط الأزهار والأكتاف العريضة الفريدة بروح عصرية مفعمة بالحيوية. وكشفت من خلال هذه المجموعة عن تشكيلة من البناطيل الرائعة، كما أحسنت إدخال الأقمشة الخفيفة التي أضفت حياة جديدة على مشهد الموضة.

وعمدت الدار إلى تعزيز الحيوية في لوحة الألوان المستخدمة، بعد أن استعانت بمزيج أنيق من اللون الأبيض النقي، ودرجات الكريما الناعمة، والبيج الرقيق، والوردي الخفيف، والأسود الخالد، وأسلوب الكشكشة الذي يميز هوية هذه العلامة التجارية.

ظلت العلامة التجارية «YASPIS» المتخصصة بالأزياء المعاصرة، والمستوحاة من أذواق محبي الموضة، وفية لنهجها الأخلاقي في مجالها.

وركزت مجموعتها«Homecoming» على إبراز الحياة البرية من حيث ارتباطهم العميق بالطبيعة. وظهر ذلك في خيارات الألوان الترابية وألوان الباستيل الهادئة الناعمة باللون الأزرق الطبيعي، وارتدت العارضات قطعاً بتصاميم تعكس الهوية الحقيقية للعلامة التجارية.

توظيف الخبرة

وعمدت مصممة العلامة التجارية «SELFMADE» المتخصصة في قماش الدنيم إلى توظيف خبرتها ببراعة، والتي تكملها كفاءتها التقنية في غسل الجينز، يضاف إلى ذلك فهمها العميق لتقنيات صناعة المنسوجات، لتندمج جميع هذه العوامل بسلاسة تامة لتساعدها في التوصل إلى أسلوب رائع ونهج مثالي، ما أسهم في تقديمها عرضاً مذهلاً لأزياء الشارع الجريئة.

قدّم المصمم الذي يقف خلف علامة «Emergency Room» أحدث مجموعاته بعنوان «Neverland High»، ليتمكن من إبراز سمات جمالية من عالم الخيال مستوحاة من معاهد الأزياء.. وتميزت المجموعة بالاستعانة بتقنية إعادة التدوير للمصمم، والتي تضمنت مزيجاً من منسوجات الدنيم المرقعة والأقمشة الصوفية والإكسسوارات المصنوعة يدوياً بشكل مبتكر.

وتتواصل عروض أزياء أسبوع دبي للموضة مع: «الأسبوع الدولي لأزياء الخريجين».