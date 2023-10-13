أسبوع دبي للموضة.. تصاميم تحاكي روح الجمال والحداثة

المصدر: دبي ـ البيان

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تتواصل فعاليات أسبوع دبي للموضة؛ الحدث الأبرز في عالم الموضة على مستوى المنطقة، الذي شارك في تأسيسه كل من حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي.

وقد طرحت مجموعة «السيمفونية الخالدة» التي ابتدعتها دار «بايباتشارا» تعريفاً مبتكراً للرفاهية المستدامة.

وتمكنت هذه المجموعة من عرض أبعاد جديدة من التصميمات التي تجسّد أنماط الحياة الحديثة، من خلال تقديمها 30 لوحة تعكس الجماليات البلاستيكية الدقيقة التي تم التوصل إليها باستخدام طرق القطع المتقدمة ثلاثية الأبعاد بالليزر، وتشكيلة من المجوهرات الجديدة المتألقة الرائعة، وطرق النسيج الخاصة المعاصرة.

«ليلي بلانك»

وظهرت مجموعة «ظلال الزنبق» كعلامة فارقة أخرى في رحلة دار «ليلي بلانك». وكان جمال مختلف أنواع أزهار الزنبق مصدر إلهام منح جميع متابعي العرض نظرة شاملة عنوانها الأنوثة والحياة المنعشة والولادة.

وتحوّلت منصة العرض إلى مساحة نابضة بالحيوية بفضل التشكيلات الأنيقة التي تميّزت بأكتاف محددة المعالم، وقطع أخرى ظهرت بخطوط مرحة، إضافة إلى الظلال الأنيقة مع الحضور القوي لدرجات اللون الأسود والألوان الكهربائية.

«وينسانتو»

تُبرز قطع الأزياء التي عرضتها «وينسانتو» خطوطاً ملهمة تثير التفكير، كما تعكس وجهة نظرها الفريدة تجاه الفن والحياة. وبفضل توظيفها لوحة من الألوان المنسقة بعناية تتراوح بين البني الفاتح والأبيض والبيج، وظلال عرضية من الأسود أو الأخضر الداكن أو التوتي، نجحت المجموعة في نقل نوع من الإحساس الدرامي.

وظهرت العارضات على المنصة بمجموعة من خلفيات الظلال، حيث ارتدين أحذية مفتوحة بكعب عالٍ، كما عرضن تشكيلات أنيقة معززة بدرجات الألوان الجلدية، وقطع جذابة باللونين الأبيض والأسود تعود بالذاكرة إلى تنانير الكاوبوي، والبناطيل القصيرة المقترنة بقمصان بيضاء ناصعة تزيّنها ربطات العنق.

لما جوني

كشفت لما جوني المصممة التي تسعى إلى تقديم تصور جديد لمفهوم خزانة الملابس متعددة الاستخدامات، عن مجموعتها في هذا اليوم، حيث أكّدت من خلالها على التزام علامتها التجارية بتمكين المرأة.

وتجسد المجموعة جوهر المرأة الرقيقة والقوية في الوقت نفسه. وتتميز المجموعة بلوحة توازن بين اللون الأسود الكلاسيكي من جهة والألوان الحيوية مثل الأخضر الكهربائي والفوشيا والأزرق من جهة أخرى.