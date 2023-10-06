خديجة البستكي في قائمة «بزنس أوف فاشن»

المصدر: دبي - البيان

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تبوّأت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، مكانة بارزة، إلى جانب خبراء ونجوم صناعة الأزياء العالمية في قائمة هذا العام من قائمة «بزنس أوف فاشن» «The Business of Fashion (BoF)»، وذلك في حفل مرموق، نظمته المؤسسة العالمية في باريس هذا الأسبوع.

وتنضمّ خديجة، ممثِّلةً حي دبي للتصميم، إلى مؤشر الأشخاص الأكثر أهمية في مجال صناعة الأزياء العالمية، حالياً وفي المستقبل، ضمن فئة «Catalysts».

ويشكّل هذا الإنجاز شهادة على مكانة دبي، بصفتها وجهةً عالميةً للإبداع والتصميم والأزياء، ومسهماً رئيساً في الاقتصاد الإبداعي. كما يبرز الدور المحوري لحي دبي للتصميم، بصفته مركزاً عالمياً للإبداع. وتعليقاً على ذلك، أكدت خديجة البستكي أن هذا الإنجاز يمثل دلالة على أنّ حي دبي للتصميم، استطاع تحقيق هدفه الأساسي، والمتمثل بأن يكون مركزاً عالمياً للإبداع، وحاضنة للمواهب والمبدعين في شتى مجالات التصميم والأزياء. وقالت: «أضحى حي دبي للتصميم وجهةً عالميةً للإبداع والتصميم، وموقعاً لأهم وأبرز حدث للأزياء في المنطقة، وهو أسبوع دبي الموضة، الذي ينظمه الحي الإبداعي، ومجلس الأزياء العربي».