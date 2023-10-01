«كوبرني» تشارك بأسبوع الموضة في باريس

المصدر: باريس - رويترز

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شارك مصمما دار أزياء كوبرني سيباستيان ميير وأرنو فيون بأسبوع الموضة في باريس بعرض في مركز بحوث صوتية واسع تحت الأرض في قلب العاصمة الفرنسية.

حيث قدما تصميمات مزجت بين الملابس الرياضية والحداثة.

وتهادت العارضات ومنهن ناعومي كامبل على الممشى وتحركن بخطوات سريعة مرتديات سترات فضفاضة وفساتين شفافة وجينزاً. وتشير المذكرة الموزعة على الحاضرين إلى أن «الملابس صممت ليتم ارتداؤها بشكل خفيف». وكانت الفساتين مفتوحة الظهر أما أكمام القمصان فتركت طويلة جداً ومتدلية مثل الأوشحة.

ولإبراز اللمحة المستقبلية للعرض، عُرضت ملابس وأحذية رياضية مسطحة ذات مقدمة مربعة الشكل كانت بالتعاون مع شركة بوما، في حين حملت بعض العارضات حقيبة كوبرني المتميزة وهي مشغل أقراص مضغوطة وموصول بسماعة رأس.