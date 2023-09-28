مبدعو الأزياء العالمية الأشهر في ضيافة «دبي للموضة»

المصدر: دبي - البيان

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يقدّم أسبوع دبي للموضة، الذي انطلق بمبادرة من حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، مجموعة روائع لدور أزياء عالمية شهيرة ومبدعين متميزين، وفي المقدمة دار أزياء «كارولينا هيريرا» من توقيع المدير الإبداعي للعلامة ويس جوردون، لتكون ضيف شرف في عروض أزياء ربيع وصيف 2024.

وسوف تقدّم «كارولينا هيريرا»، إحدى أشهر دور الأزياء الفاخرة في العالم، مجموعتها التي طال انتظارها لربيع وصيف 2024، في إطار فعاليات أسبوع دبي للموضة. وسوف تنضمّ دار الأزياء الفاخرة إلى نخبة من أشهر المصمّمين المحليين والإقليميين والعالميين في هذا الحدث الأبرز على مستوى المنطقة، والذي سيجري تنظيمه في حي دبي للتصميم، في الفترة بين 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وسيجري الإعلان عن انطلاق الموسم بشكل رسمي، خلال حفل حصري، بحضور وسائل الإعلام، وأبرز المشاهير يوم 8 أكتوبر، لافتتاح فعاليات أسبوع دبي للموضة، بحضور المدير الإبداعي للعلامة، ويس جوردون.

وفي اليوم التالي، الواقع بتاريخ 9 أكتوبر، سوف تقدّم هذه العلامة الفاخرة مجموعتها التي طال انتظارها لربيع وصيف 2024، من خلال تصاميم حصرية، تُعرض للمرة الأولى، احتفاءً بهذه المناسبة البارزة.

وقال محمد عقرة الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: يسعدنا أن نعلن عن مشاركة علامة «كارولينا هيريرا» كضيف شرف لافتتاح نسخة موسم ربيع وصيف 2024 من أسبوع دبي للموضة.

ولا شكّ في أنّ التزام هذه العلامة الفاخرة بالتميز والذوق الرفيع، الذي لطالما حظي باهتمام محبّي الأزياء الراقية في المنطقة، يتوافق مع أهداف وتطلعات أسبوع دبي للموضة. ونتوقّع أن يترك عرض «كارولينا هيريرا» بصمة ملحوظة في عالم الموضة على المستوى الإقليمي، ملهماً المصمّمين الطموحين وعشّاق الموضة، على حدّ سواء.

من جانبه، قال ويس جوردون المدير الإبداعي لدى «كارولينا هيريرا»: يسرّنا جداً أن نشارك في نسخة هذا الموسم من أسبوع دبي للموضة، حيث يسعدنا أن نحظى بفرصة عرض مجموعتنا لأزياء ربيع وصيف 2024، والتي نأتي بها من نيويورك، لنشاركها بكلّ سعادة مع أبرز الجهات في عالم الموضة في دبي ومجلس الأزياء العربي.

نجاح

وفي هذه المناسبة، قالت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: «نجحت دبي في الدخول إلى عالم الموضة من بابه العريض، حيث وصلت إلى ساحة الأزياء العالمية، عبر إطلاق أسبوع دبي للموضة، الذي يُعدّ الحدث الأبرز على مستوى المنطقة، للخروج عن كلّ ما هو مألوف في عالم التصاميم وصيحات الموضة، من خلال استقطاب أبرز المواهب والمصمّمين المبدعين من حول العالم».

وأضافت: «تُعدّ مشاركة «كارولينا هيريرا» في أسبوع دبي للموضة، خير مثال على الدور المتنامي الذي تلعبه دبي كوجهة عالمية للأزياء والفعاليات ذات الأثر العالمي الملحوظ.

وفي حين تواصل المنطقة سعيها الدؤوب لتصبح وجهة بارزة للأزياء والعلامات الفاخرة، تتضاعف أهمية الدور الذي يضطلع به أسبوع دبي للموضة، لتسليط الضوء على ما تتمتّع به هذه المنطقة النابضة بالحياة والتنوّع من مواهب وقدرات إبداعية، وتزويد المشاركين بتجارب جديدة في عالم الأزياء والإبداع. ولا شكّ في أنّ مشاركة «كارولينا هيريرا» في النسخة الثانية من هذا الحدث، تدعم أهدافه الطموحة».