أسبوع دبي للموضة يعود بتشكيلات من أزياء ربيع وصيف 24

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود أسبوع دبي للموضة، الذي أطلقه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، للانعقاد في الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر المقبل.ويعد الحدث الذي يقام في حي دبي للتصميم، بعرض تشكيلات أزياء ربيع وصيف 24، ويتضمن أجندة حافلة تشمل عروض أزياء راقية وفعاليات حصرية وتوقيع كتب وعرض بضائع بالتعاون مع مول الإمارات، إضافة إلى أنشطة العلامات التجارية والفعاليات الحوارية المتعلقة بصناعة الأزياء.

وقد أصبح الحدث الرسمي لأسبوع دبي للموضة، الذي تم إطلاقه في فعالية خاصة هذا الربيع، الحدث الأكثر أهمية والأبرز في مجال الأزياء في المنطقة، وهو ينبثق عن أسبوع الموضة العربي الذي حقّق ناجحاً واسعاً، مع عروض تمّ التخطيط لها لتكون مواكبة لأجندة الموضة العالمية.

وفضلاً عن إتاحة الفرصة للمصممين الإقليميين للالتقاء والقيام بأعمال تجارية مع المشترين والموزعين الدوليين، سيكون الحدث الذي يستمر سبعة أيام بمثابة بوابة للمواهب والعلامات التجارية العالمية لمواصلة توسيع حضورها على الساحة العالمية من خلال السوق الإقليمية.

وستركز النسخة المقبلة أيضاً بشكل أساسي على الاستدامة، بما ينسجم مع عام الاستدامة في الإمارات، ومؤتمر الأطراف الخاص بالتغير المناخي الذي ستستضيفه دبي هذا العام.

بوصلة

وتعليقاً على الحدث المنتظر، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم: «ستكون هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة حدثاً بالغ الأهمية في أجندة الموضة العالمية، وستثبت أن توسيع المنصات للمبدعين يمكن أن يبرز المواهب الاستثنائية ويضعها في الواجهة.

كما أن أسبوع دبي للموضة يعكس التزام حي دبي للتصميم بتمكين المصممين، ودعم الاقتصاد الإبداعي، وتحفيز المزيد من الاستثمار الإبداعي بما يتماشى مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وأجندة دبي الاقتصادية». من جانبه قال جاكوب أبريان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: «أسبوع دبي للموضة يجسد القوة الكبيرة التي تمثلها صناعة الأزياء.

والتي تتطور لتتحول إلى قوة عالمية تجمع المواهب من مختلف أنحاء العالم. لقد كانت المهمة الأساسية لمجلس الأزياء العربي، على الدوام، هي دفع صناعة الأزياء في المنطقة وإيصالها إلى المسرح العالمي».

مصممون

سيشهد أسبوع دبي للموضة مشاركة أكثر من 25 مصمماً يمثلون أكثر من 12 دولة، بمن في ذلك مصمم عالمي مشهور مقيم في نيويورك، سيتم الكشف عنه لاحقاً، ما يعكس مكانة دبي المزدهرة بوصفها عاصمة عالمية للموضة.

وتتضمن أجندة الحدث عرض التشكيلات الأصلية لأعضاء أسبوع دبي للموضة، من المصممين المحليين المعروفين مثل مسز كيبا وديما عياد ولما جوني، بالإضافة إلى فيكتور فينسانتو. كما سيشارك في الحدث مجموعة من المصممين المقيمين في حي دبي للتصميم، الذين سيعودون إلى حدث الأزياء العالمي، إلى جانب أسماء جديدة، حيث سيجمع أسبوع دبي للموضة المواهب المتميزة من دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

كما سيشهد الحدث عرض أعمال المصمم الروسي الراحل فالنتين يوداشكين، بما يمثل أول ظهور لهذه العلامة التجارية في دبي.

فرص

وبهدف فتح آفاق جديدة من الفرص أمام المواهب العالمية، سيستضيف أسبوع دبي للموضة (The Designers showroom)، وهي منصة متعددة الوظائف ملتزمة بتعزيز المجتمع الإبداعي وتنمية المواهب، وستكون هذه المبادرة الجديدة فعالية أساسية في أسبوع الموضة، حيث توفر للمشترين والمتسوقين والإعلاميين الإقليميين والدوليين مساحة مشتركة للمشاركة واستكشاف إبداعات المصممين.

وسيعمل الحدث في هذا الموسم على زيادة دعم المواهب الجديدة من خلال تخصيص عدة فترات ضمن أجندة الفعاليات للمصممين الشباب. كما سيعرض معهد «فاد» لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة، الذي يتّخذ من حي دبي للتصميم مقراً له، أعمال طلابه خلال عرض مخصص لهم. وستقوم مدرسة الأزياء الإيطالية المرموقة «بوليمودا» بتسليط الضوء على المواهب الناشئة من خلال عرض أزياء لأحد طلابها المتميزين.