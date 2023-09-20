"القبائل".. 45 عاماً من التميّز في عالم تجارة التجزئة والمفروشات المصنوعة من الرتان

المصدر: البيان

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شركة "القبائل"، الاسم الرائد في عالم المتاجر المتعدّدة الأقسام في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفل بمرور أكثر من أربعة عقود على تأسيسها وتقديمها منتجاتٍ ذات جودةٍ استثنائية وبأسعارٍ مقبولة لعملائها المميّزين. تأسست شركة "القبائل" في العام 1977، بهدف توفير تجربة تسوّق عملية وشاملة وسلسة لعملائها، ويشكل احتفالها بالنجاح الدائم خلال هذه السنوات شهادةً ساطعة على التزامها الثابت برؤيتها الفريدة.

منذ المراحل الأولى لانطلاقها، حقّقت شركة "القبائل" نجاحاً مذهلاً وقفزاتٍ هائلة كرّست حضورها الملفت كأحد عمالقة البيع بالتجزئة، مع امتلاكها 19 فرعاً موزّعة بين دبي والشارقة وعجمان، وتميّزت مسيرتها هذه بالقرارات الاستراتيجية الصائبة، والرؤية الثاقبة، والفهم العميق لاحتياجات العملاء. ينفرد "مركز القبائل" في البرشاء بموقعه الاستراتيجيّ على شارع حصة الحيويّ، ويمتدّ فوق مساحة 80 ألف قدم مربع، ويأتي بمثابة شهادةٍ على تفاني هذه العلامة التجارية في خدمة عملائها ومنحهم تجربة تسوّق استثنائية. ومن خلال فريق عمل من 150 فرداً من أصحاب الكفاءة، تضمن شركة "القبائل" أن يستمتع كل زائر لمراكزها على أفضل تجربة، عنوانها تنوّع المنتجات وجودتها.

باتت قطع الأثاث المصنوعة من مادة "الرتان"، والمعروفة بمظهرها الطبيعي الجميل والعمليّ ومتانتها، خياراً مطلوباً للراغبين في قطع ديكور خارجي مستدامة. وفي هذا السياق تختار "القبائل" قطع الأثاث المصنوعة من "الرتان" العالي الجودة، والخاضعة لعملية تصنيع دقيقة، والمعالجة بكل دقّة، وتتعاون مع حِرفيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يصنعون هذه المنتجات يدوياً، مع التزامهم بالتقاليد التي تضمن نسج "الرتان" وأوراق النخيل بأفضل صورة، كما تستورد أجود أنواع "الرتان" من شرق آسيا، لتضمن الغنى في التنوّع والجودة العالية.

وفي عالمٍ يشهد تبدّل اتجاهات التصاميم وتنوّعها باستمرار، تبقى "للرتان" جاذبيته وميزاته واستدامته التي تجعله عنصراً أساسياً ودائم الحضور في المساحات الداخلية والخارجية على حدٍّ سواء، وتواكب "القبائل" هذا الاتجاه، مع سعيها الدائم للحفاظ على التراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، لناحية كيفية اختيارها المفروشات وقطع الأثاث من "الرتان".

اكتسبت شركة "القبائل" سمعةً جيّدة بفضل تاريخها الحافل بجودة منتجاتها وأسعارها التنافسية والعروض والخصومات الدائمة، دون أن تأتي الأسعار المنخفضة على حساب جودة المنتج أبداً، بل إنّ التزام الشركة بتقديم منتجاتٍ عالية الجودة، قد يكون بعضها من علاماتٍ تجارية أقلّ شهرة، عزّز ثقة عملائها بها وولاءهم لها.

تواكب "القبائل" المسار المتطوّر على الدوام في مجال الديكور الداخلي عموماً، والاتجاهات السائدة في قطع الأثاث من "الرتان" خصوصاً، وتفخر بتقديمها منتجاتٍ حصرية يجري تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يضفي لمسةً مميزة لا مثيل لها على مجموعتها الواسعة والحصرية من قطع "الرتان".

تواصل شركة "القبائل" تكريس موقعها المتميّز في قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدّم لعملائها تجربة تسوّقٍ لا مثيل لها، وتجدّد هذه العلامة التجارية التزامها برؤيتها القائمة على الجمع بين الجودة والأسعار المقبولة، مع لمسةٍ فريدة من التراث، بما يرضي كل عملائها، انطلاقاً من تاريخها الغني وتطلّعها الدائم التفاؤل نحو المستقبل.