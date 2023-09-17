8 «بلومبرغ» ترصد مطاعم في دبي تحفل بأمهر الطهاة في العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالة بلومبرغ إن بعض الطهاة والمشغلين الأكثر شهرة في مدينة دبي يقتحمون هذا الموسم بجرأة، في حين أن طهاة آخرين يفتتحون فروعاً جديدة للمطاعم التي حققت نجاحاً كبيراً في لندن.

ورصدت «بلومبرغ» أهم ثمانية مطاعم من المتوقع زيارتها بكثافة هذا الموسم، لا سيما وأن المدينة تحفل بأمهر الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان، كما أن المدينة نفسها حصلت على ستة من أفضل 10 مراكز ضمن جوائز الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا الإقليمية، المقدمة من «منظمة أفضل 50 مطعماً في العالم».

وتضم قائمة «بلومبرغ» المطاعم التالية:

ذا غيلد

يقع مطعم «ذا غيلد» على مساحة 20.000 قدم مربع في «آي سي دي بروكفيلد بليس» ضمن مركز دبي المالي العالمي، ويتميز بمفهومه المستوحى من مطاعم أوروبا ونيويورك، إذ يجمع بين الطهاة والخبراء لتوفير تجربة لا مثيل لها للضيوف.

تضم منطقة «أكت I» مطعم «ذا نيرسريز» المستوحى من الطراز البوهيمي الجميل والشوارع المرصوفة بالحصى، التي يتميز بها حي «تريبيكا» في نيويورك، ومطعم «ذا بوتينغ شيد» حيث يتم استقبال الزوار للتلذذ بوجبات الفطور الشهية والأطباق الرئيسية المستوحاة من المطبخ الأوروبي.

«ذا لينك»

يختبئ مطعم «ذا لينك» بين ناطحات السحاب الجديدة تماماً في شمال دبي، ويعتزم إطعام المقيمين والضيوف في فندقين جديدين: «ون آند أونلي في ون زعبيل»، و«فيتنس - ثيمد سيرو»، التابعين لمجموعة كيرزنر. وستقدم أرازونا، وهي قاعة طعام مرتفعة من الطاهي الفنلندي التركي محمد غورس، المأكولات من بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية.

«رو أون 45»

افتتح الطاهي الشهير جيسون أثيرتون مجموعة من المطاعم في فندق «جروفنور هاوس» هذا العام. أحدث وجهات هذه المجموعة مطعم «رو أون 45»، الذي سيقدم قائمة فاخرة من الطعام.

جامافار

يقدم «جامافار» الطعام الهندي الفاخر، وهو حاصل على نجمة ميشلان في لندن، ويخطط لافتتاح فرع جديد في وسط مدينة دبي ديسمبر المقبل، تحت إشراف الطاهي التنفيذي سورندر موهانين.

«هو لي كو»

يوجد في دبي أكثر من 13000 مطعم، ولكن ثمة القليل من المطاعم الكورية. الآن ستضم دبي اثنان من أهم هذه المطاعم. أحدها هو: «هو لي كو»، من طاهي دبي الشهير ريف عثمان، الذي بنى إمبراطورية صغيرة من المطاعم الآسيوية في المدينة، بما في ذلك «ريف كوشياكي» الياباني. وتم افتتاح المطعم، بالفعل، من خلال حفل افتتاح هادئ في يوليو؛ حيث من المقرر إطلاقه رسمياً في 27 سبتمبر.

«جيمي»

تشهد دبي افتتاح مطعم كوري بارز آخر هو «جيمي»، وهو مكان يتمتع بأجواء الباعة المتجولين والتأثيرات الصينية والإندونيسية وغيرها من التأثيرات في جنوب شرق آسيا. تشمل الأطباق البيبيمباب المصنوع من الأرز الكوري، وتوكبوكي (كعك الأرز الحار) والبصل الأخضر ولحم البقر «راندانغ». ويقدم المطعم العديد من الكوكتيلات، وقد تم افتتاحه في 12 سبتمبر الجاري، ويقع في جميرا.

«سنيور ساسي»

يستقر المطعم الإيطالي «سينيور ساسي»، الذي تم نقله من لندن، في أحد مواقع الطهي الأكثر إثارة للاهتمام في دبي، حيث يقع أعلى فندق «سانت ريجيس» المطل على نخلة جميرا. وتشمل الأطباق في «سينيور ساسي» الجديد، الذي سيفتتح في 25 سبتمبر، «ألا كاتالانا» و«البيتزا» و«اللحم البقري» المطهو ببطء.

«ميزون دي لا بلاج»

تحتوي قائمة مطعم «ميزون دي لا بلاج»، التي يقدمها إيزو آني، أحد أشهر الطهاة في دبي، على أطعمة البحر الأبيض المتوسط الفرنسية، مثل: طبق «ريغاتوني مع الكمأة»، وبرغر «إيزو» وسلطة «نيسواز».