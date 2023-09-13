«التلال للأزياء» تتألق في معرض العروس الخليجي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة التلال للأزياء عن مشاركتها الفخرية كراعٍ بلاتيني في معرض العروس الخليجي 2023، الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويتواصل حتى 17 من شهر سبتمبر الجاري.

يعد معرض العروس الخليجي واحداً من أبرز الفعاليات في عالم أزياء الزفاف والإكسسوارات الراقية في المنطقة، ويجذب آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم، وبما أن شركة التلال للأزياء تعتبر علامات تجارية رائدة في مجال الأزياء الرجالية، فإن مشاركتها كراعٍ بلاتيني في هذا الحدث المهم ليست مفاجأة.

رؤية

تأتي مشاركة شركة التلال للأزياء هذا العام برؤية استثنائية، حيث ستعرض مجموعة فاخرة من الأزياء العربية على منصة العرض خلال المعرض والتي تجمع بين الأصالة العربية العريقة مع الأناقة العصرية، تبدأ العروض اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً وسيتم تقديم عرض الأزياء الأول بعنوان «لحظات لا تنسى» وهي مجموعة مختارة من أزياء الزفاف للعريس الخليجي والتي تحمل في طياتها الرقي والأناقة، في تمام الساعة السابعة سيتم تقديم عرض أزياء لأول مرة في المنطقة والذي يحمل اسم «الشموخ» وهو أول عرض أزياء مخصص للبشت العربي في المنطقة.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً من يوم السبت الموافق 16 سبتمبر سيتم تقديم عرض أزياء مبتكر باسم «الشفق» والتي تتضمن أزياء الشتاء الأنيقة مستوحاة من غروب شمس الخليج العربي بالإضافة إلى عرض أزياء «اللاحدود» المستوحاة من الفضاء تكريماً لمهمة الإمارات الفضائية ولرائد الفضاء سلطان النيادي في تمام الساعة السابعة مساءً.

استقبال

وسيتم استقبال الزوار في الجناح الخاص للتلال الذي تم تصميمه بعناية فائقة ليكون مكاناً مثالياً لاستعراض أحدث صيحات الموضة والاستمتاع بقضاء وقت ممتع في اكتشاف أحدث اتجاهات الموضة الرجالية.

بهذه المناسبة، قال عبد السلام حسن المدير العام لشركة التلال: يشرفنا أن نكون جزءاً من معرض العروس الخليجي الرائع مرة أخرى، إن مشاركتنا كراعٍ بلاتيني تعكس التزامنا بتقديم أفضل ما لدينا في عالم الأزياء الرجالية وتلبية توقعات عملائنا المميزين.

من جانبه، أعرب بشر الدين شرقي مدير معرض الشركة عن سعادته معتبراً المعرض فرصة مثالية لعرض تصاميمنا الجديدة، وقال: سيكون لدينا جناح خاص لشركة التلال، حيث ستتاح الفرصة للزوار للتفاعل مع تصاميمهم واستشارة خبرائهم خلال المعرض.

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