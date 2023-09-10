علامات جديدة ومصممون يعودون بقوة

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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انطلق في نيويورك الجمعة أسبوع الموضة لربيع سنة 2024 وصيفها بمشهدين متناقضين على منصاته يعكسان التنوع الذي يتميز به، إذ طغى طابع المدينة وأنماط سيارة التاكسي الصفراء على تشكيلة ماركة «هيلموت لانغ»، فيما غلبت الأزياء المستوحاة من مزارع الغرب الأمريكي على عرض دار «رالف لورن» وسط مناخ خشبي ريفي.

وبنحو 12 عرضاً يومياً حتى الأربعاء على الأقل، سيكون أسبوع الموضة في المدينة الأمريكية الضخمة أول غيث نظرائه لربيع 2024 وصيفها في لندن، ثم في ميلانو وباريس.

ويشمل البرنامج الرسمي مجموعة عروض لتشكيلات مصممين شباب موهوبين وماركات ناشئة تظهر لأول مرة، ويجمع معها في الوقت نفسه عدداً من الأسماء المعروفة، مثل «رالف لورن» و«مايكل كورس» و«3.1 فيليب ليم» و«غابرييلا هيرست» و«كارولينا هيريرا» و«توري بورتش».

واعتبر المدير العام لمجلس مصممي الأزياء الأمريكيين ستيفن كولب أن البرنامج بهذه الصيغة يبقي نيويورك «حجر الزاوية» في عالم الموضة.

وفي ظل حرارة رطبة وعاصفة، بدأت عاشقات الموضة يصطففن في وقت مبكر من بعد الظهر خارج مبنى زجاجي في لووِر إيست سايد مانهاتن لحضور عرض ماركة «هيلموت لانغ» العائدة إلى البرنامج النيويوركي.

ونهلت تشكيلة «هيلموت لانغ» التي صممها مديرها الفني الجديد الفيتنامي الأصل بيتر دو (32 عاماً)، أحد أفضل المواهب في عالم الموضة في نيويورك راهناً، من تراث المؤسس.

أما عرض دار «رالف لورِن» التي تعتبر تجسيداً للملابس الجاهزة الأمريكية ورمزاً لأسلوب «بريبي»، فأقيم وسط ديكور حظيرة ريفية يذكر من خلالها بمزرعته في كولورادو.