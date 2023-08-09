دبي ترسم آفاق تطور الموضة عالمياً

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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تستقطب دبي كبرى دور الأزياء العالمية لإقامة عروضها الخاصة وذلك بفضل بنيتها التحتية القوية الداعمة لصناعة الموضة والتصميم، وموقعها الاستراتيجي، ودعمها التوجهات المعاصرة للموضة ومنها الموضة المستدامة إضافة إلى ما توفره المدينة من التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تسهم في إثراء هذه الصناعة وتميزها عالمياً.

وقال جاكوب أبريان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: «تعزز دبي مكانتها العالمية في ميادين الموضة العالمية، إذ تسهم نخبة كبيرة من المبدعين الإقليميين ذوي الشهرة العالمية والمصمّمين الناشئين في رسم خريطة جديدة لعالم الموضة، ترتقي بها إلى مستويات عالمية فقطاع الأزياء الإقليمي يشهد اليوم مرحلة جديدة من النمو، فبات يسهم بشكل فاعل وملحوظ في فعاليات الموضة العالمية، ويسهم أسبوع دبي للموضة وغيره من الفعاليات المتخصصة في قطاع الموضة والتي تقيمها أيضاً كبرى دور الأزياء العالمية في تعزيز صادرات قطاع الأزياء وجذب الاستثمارات العالمية، بما يسهم بدوره في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع».

ويقول روبرتو لا إياكونا، مدير معهد مارانجوني دبي: استقطبت صناعة الموضة في دبي على مدار سنوات أشهر المصممين والنقاد من جميع أنحاء العالم كما استفادت المواهب العربية من روائع تصاميم العلامات التجارية الفاخرة التي تتخذ من دبي مقر لها فضلاً عن حوارات الموضة وعروض الأزياء التي تحتضنها دبي في كل عام والتي تسهم في إثراء عالم التصميم والموضة وتهدف إلى تشجيع المواهب الشابة والريادة في تقديم الأزياء المستدامة.

ويتابع: توفر دبي أحدث تقنيات التكنولوجية التي تعزز الشمولية والتنوع في عالم الموضة وتضمن التألق لهذه الصناعة في المستقبل.

ويقول المصمم العالمي رامي العلي: يعد التصميم المحرك الرئيس للابتكار وتركز عليه جميع المشاريع والأطروحات البحثية التي تنظر باهتمام لواقع هذا القطاع انطلاقاً من دبي التي تعمل عبر مبادراتها على تعزيز وتميز عالم الموضة.

ويتابع: تستقطب دبي كبرى دور الأزياء العالمية، وتتطلع برؤية طموح إلى الفرص والتحديات المستقبلية لهذه الصناعة، وتسعى إلى تكوين مجتمع متكامل من حرفيين ومصممين في مظلة الاستدامة والابتكار القائم على منهجية معاصرة.