«أبوظبي للثقافة والفنون» تطلق جائزة جديدة للمصممين الناشئين

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن إطلاق جائزة جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور، بالتعاون مع علامة الأزياء الشهيرة «دولتشي أند غابانا» لعام 2023.

وتستهدف «جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – دولشي أند غابانا» طلبة مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والخريجين لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم الإبداعية في مجالات تصميم الأزياء والحرف اليدوية على المستويين المحلي والعالمي.

وتضم «جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – دولشي أند غابانا» ثلاث فئات متميزة تشمل كلاً من فئة أزياء العباءات، وفئة تصميم المجوهرات، وفئة صناعة العطور، والتي ستسهم في تحفيز المشاركين على استكشاف أذواقهم الفنية ورؤاهم الإبداعية والتعبير عنها باستخدام الزهور وأقمشة الدانتيل والفسيفساء الدقيقة والعطور الفاخرة. وتعد تلك الجائزة بمثابة منصة متخصصة لتعزيز معرفة وخبرات المصممين الناشئين حول أسرار تلك الصناعات.

وسيحظى المتأهلون للفوز في الجائزة بفرصة عرض تصاميمهم الإبداعية بالتعاون مع علامة الأزياء الشهيرة «دولتشي أند غابانا» في مهرجان أبوظبي أمام جمهور المهرجان وعشاق الموضة، وفي ظل مشاركة وحضور نخبة من القادة والمؤثرين في عالم الموضة والأزياء والتصميم، وسيحصل الفائزون على الاعتراف العالمي بإبداعاتهم في مجال التصميم. كما سيتمكن الفائزون من تعزيز مهاراتهم الإبداعية على يد أفضل المختصين في مجالات التصميم والأزياء وصناعة العطور، وذلك من خلال تدريب خاص في مقر «دولتشي أند غابانا» في إيطاليا.

وسيتاح للمشاركين من خلال فئة الأزياء الفرصة لعرض إبداعاتهم وتصاميمهم المبتكرة التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة في عالم الموضة والأزياء، وتجمع في تفاصيلها بين الملامح التراثية والتاريخية والثقافية والفنية التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي والتصاميم الرائدة التي تتميز بها «دولشي أند غابانا».

وتشكل «جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – دولشي أند غابانا» فرصة للشباب تدفعهم نحو تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزز بصمتهم في عالم الموضة والتصميم النابض بالحياة.