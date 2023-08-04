دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأزياء الفاخرة

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أثار التوسع السريع الذي شهدته المؤسسات المعنية بالأزياء في دبي، والنمو القوي والسريع الذي حققته المدينة في التصميم والإبداع، اهتمام المجلات الدولية المعنية بالقطاع، لتضيء على تلك التجربة المميزة وكيفية ترسيخ دبي مكانتها مركزاً عالمياً للأزياء الفاخرة في فترة زمنية قصيرة، وصعود عدد من الإماراتيات المبدعات في مجال الأزياء.

وفي الصدد، ذكرت مجلة «غرازيا» الإيطالية أن الإمارات، مع مواقع مثل «حي دبي للتصميم» و«السركال افنيو» وغيرها، والتي تضم عدداً لا يحصى من المتاجر ومدارس الأزياء والاستديوهات وصالات العرض، نمت بشكل كبير من حيث التصميم والإبداع، وكان لانطلاق فعالية «أسبوع دبي للموضة» الأثر المهم أيضاً في إحداث ازدهار إقليمي في مجال الأزياء.

ومع استمرار نمو تلك الصناعة وتطورها واعتماد اتجاهات جديدة، لفتت المجلة إلى أن العديد من المبدعات الإماراتيات يحتلن موقع الصدارة في مساحة الأناقة والموضة، عبر أساليب شخصية خاصة، تمتزج بأناقة الملابس التقليدية مثل القفطان والعباءات المزخرفة، أو بإدخال ألوان جريئة ومطبوعات وأقمشة جديدة، مع مزج الملابس العصرية بالأزياء الإماراتية التقليدية. وقد ابتكر بعضهن في صناعة الأزياء قطعاً فريدة من نوعها وعملن مع علامات تجارية كبيرة ودور مجوهرات راقية، وهناك بينهن من تميز بمجموعته من الأحذية الرياضية والحقائب الفاخرة وغيرها.