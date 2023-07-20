تصاميم هند زيدان.. ثنائية الظل والضوء

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشكل ثنائية الظل والضوء محوراً مهماً في مجموعة المصممة العالمية هند زيدان، والتي خطفت الضوء خلال أسبوع الموضة في باريس لأزياء «الهوت كوتور»، لموسم خريف وشتاء 2023-2024، وتحمل عنوان «الظلال المسحورة»، حيث يسكن سحراً مختبئاً في الظل وتسطع الأضواء لحضور المرأة القوية التي تتحلى بالذوق الرفيع لتخترق عوالم مخفية للتوازن والإيجابية لتصاميم تحترف شخصية المرأة المعاصرة وأدوارها في الحياة.

خروج الضوء

وتنسجم المجموعة الجديدة والمكونة من 25 قطعة مع مفهوم «الظل» الذي يحتضن سائر عناصر الجمال، وتنكشف مع الخروج إلى الضوء تدريجياً. يتم تنفيذ الفكرة في اللون الواحد الذي غالباً ما تعتمد المصممة هند زيدان في مجموعاتها، واختارت في هذه المرة اللون الأسود لتثبيت فكرة الظلال في الغابة، وكسرته باللون الأبيض الذي بات اللون الثانوي، وذلك لتكريس انعكاسات الضوء من الظلال، من خلال أقمشة تفيض أنوثة وتتناسب مع الموسم، مثل المخمل، و«الدانتيل» و«الكريب» والـ«أورغنزا» و«الموسلين». واختتمت المجموعة بفستان زفاف باللون الأبيض، يتميز بالذيل الطويل الذي يبدأ من الكتفين، ويحتضن منطقة الظهر المكشوفة على شكل دائرة، ومطرز باللون الأبيض ضمن سياق مأخوذ من عوالم الظلال في الغابات.

سرديات غامضة

وحول أهمية الضوء والظل في تصاميمها المعاصرة تقول المصممة هند زيدان «الظلام لا يدمر النور؛ بل يحدده. فخوفنا من الظلام الذي هو يلقي بأفراحنا في الظلال». هذا الاقتباس لبريني براون يمكن تفسيره من منظورات مختلفة، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تصاميمي التي تجسد الارتباط الأبدي بين القوة والظلال. إنها مجموعة تصور أحد عناصر الطبيعة الاثني عشر؛ الظل وأنقى شكل للطبيعة؛ المرأة عبر مجموعة «الظلال المسحورة» والتي اعتبرها بمثابة رحلة غامضة لغابات مخفية يغلفها الظلام والخفة لسطوع الضوء كما في شخصية المرأة القوية كالريح في أكتوبر، جريئة كألوان السماء في ديسمبر، وناعمة كالنسيم في أبريل.

تركز المجموعة على الألوان غير اللونية التي ترمز إلى جمال الظلمة والنور في المرأة، وهي سرديات شيقة تعكسها الأزياء لتعبر عن أرواحنا المنسوجة ضمن خيوط حياتنا يحمل كل خيط فصلاً يتم تطريزه على الملابس، وبه يتم اكتشاف بداية جديدة، وفصل جديد في كل مرحلة زمنية بشكل مستقل.

عناصر مكتسبة

وتضيف هند: الظلال هنا، تبرز في تصميم الفساتين وتنفيذها، تمثل تجسيداً واقعياً لعناصر القوة المكتسبة من الغموض، وتظهر في قصات متنوعة في فساتين طويلة وقصيرة، وتصاميم أخرى مثل الـ«Overall» والـ«Body» تثبت حضور المرأة في مختلف المناسبات. فالـshadow يفصل بين العتمة والضوء، ويشكل مساحة توازن بينهما، وهو ما تستطيع المرأة القوية أن تخلقه بين الـDark side الذي يعبر عن قوتها وذكائها وقدرتها على عدم الاستسلام، وبين الجانب المشرق الذي يظهر حنانها وأمومتها وأنوثتها.

وتعتقد هند أنها تخوض لعبة الضوء في أشهر الموسم، فتتدرج من الخريف بانكسارات النور في أيامه، إلى العتمة شبه الكاملة في الشتاء التي تتجسد باللون الأسود، وصولاً إلى انفراجات ضوئية في أواخر أشهر الشتاء، وذلك بظهور اللون الأبيض بين الظلال في التصاميم عبر التطريز بأشكال مأخوذة من عناصر الغابة مثل أغصان الشجر، فضلاً عن أشكال ناعمة نسجتها من «الدانتيل»، بينما تم استخدام الريش على شكل أوراق مستقاة من الغابة، وذلك في تطريز بعض التصاميم.

انعكاس متماثل

وفيما يتعلق بسطوع النور وتقنياته المتغيرة في مجموعتها تؤكد هند أن ولادة النور تتكرس في التصاميم التي تتحول بقصاتها، من فساتين طويلة مؤلفة من عدة طبقات من «الكروشيه» متراصة بشكل عمودي، إلى تصاميم جريئة وانسيابية تتمثل في الفساتين القصيرة، وقطع مميزة وغير تقليدية، وتؤكد جميعها أن القوة في الداخل عاصية على الاكتشاف إلا بما تحدده المرأة بإرادتها، فتظهر أجزاء من الجسم من فتحات في بعض التصاميم في منطقة الصدر أو الخصر أو الظهر، وتجسد بذلك عبارة الكاتبة الأمريكية Brene Brown أن «الظلام لا يبدد النور، بل يحدده»، بمعنى أن الظل يعكس العلاقة الدائمة مع القوة.