مهرجان زرياب للأزياء.. إبداعات «العالم من دبي»

المصدر: لندن ـــ البيان

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شهدت العاصمة البريطانية لندن، انطلاق مهرجان «زرياب» فاشن شو 2023 بنسخته السادسة، تحت شعار «العالم من دبي»، وذلك في ويستفيلد لندن بحضور جمع من سيدات ورجال الأعمال، والإعلاميبن والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجمهور من المهتمين بعالم الموضة والأزياء.

نخبة

المهرجان يسلط الضوء على أبرز إنجازات مبدعات عربيات في مجال الأزياء والمجوهرات، وشاركت في فعالياته نخبة من المصممات القادمات من دبي وهن: منى بن صالح ريمان، لينا القادري، وفريال الهاشمي باي فيري، وابتسام الأسدي، اعتماد بساسومودرن توب، ومايا نخلة، ونوبي.

وشكلت التصاميم التي قدمتها المشاركات في المهرجان لوحات فنية أظهرت براعة وجمالية ما تستطيع المرأة العربية أن تقدمه إلى العالم عبر ترجمة أفكارها وثقافتها الغنية، ويؤكد على نجاحها في مجاراة الحداثة مع الحفاظ على أصالتها.