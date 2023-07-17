«فان خوخ ــ اليابان» في دبي.. إبداعات الطبيعة والحكايات التقليدية

المصدر: دبي – نهى حوّا

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تستضيف دبي مجدداً معرضاً غامراً للرسام فان خوخ بعنوان «فان خوخ ــ اليابان» يعرض على مسرح «ثياتر أوف ديجيتال آرت» بسوق مدينة جميرا، ويأتي معرض «فان خوخ» هذه المرة إلى المدينة بحلة جديدة مختلفة مدخلاً زواره في تجربة تنزه داخل لوحات الرسام الهولندي الشهير بقصد رصد علاقة رسوماته بحركة الفن التصويرية اليابانية «أوكييو-إه».

ويعد الرسام بين أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ الفن، ويتدفق الناس من أنحاء العالم لمشاهدة لوحاته الرائعة والاستمتاع بقصصها المثيرة، وجمال عبقريته الفنية، حيث يتجول زوار المعرض بين لوحاته التي يتم نقلها من منظور 360 درجة مئوية.

ويعرف عن فان خوخ أنه تأثر في حياته بالفن الياباني، وخاصة تقنيات طباعة القوالب الخشبية التي اشتهرت بها اليابان في بداية القرن 17 والتي تتميز بتصويرها حياة الناس اليومية، وقد استخدمها كنموذج فني في لوحاته. ويقال إنه اشترى 660 قطعة منها في عام 1886 قام متحف فان خوخ في أمستردام برقمنتها أخيراً.

ويستطيع زائر المعرض التعرف على كيفية تشكيل «أوكييو-إه»، وهو أسلوب حالم للفن الياباني ويترجم باللغة العربية إلى «صور العالم العائم» الذي تركز في الغالب على المناظر الطبيعية والنساء وحتى الحكايات الشعبية!

ويمكن للزائر الدخول في ورش لدراسة تنسيق الزهور وترتيبها «ايكيبانا»، أو تذوق الشاي أو التعرف على نوع من الشعر الياباني التقليدي الهايكو.