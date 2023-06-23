«عالم» أزياء وإبداعات من دبي يحط الرحال في لندن مطلع يوليو المقبل

المصدر: دبي_ البيان

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تحت شعار «العالم من دبي»، أعلن أخيراً، عن خطة لإقامة معرض «زرياب» للأزياء، بنسخته السادسة يومي 7 و 8 يوليو المقبل، في ويستفيلد بالعاصمة البريطانية لندن، ويتم خلاله تنظيم مؤتمر «دبي بيزنس وومان ولندن».

والمعرض يقام برعاية الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، ومن تنظيم مديرة «مؤسسة تنمية المرأة الناجحة عالمياً (WGSF) زينب فرحان الإمام»، وبالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن.

جاء الإعلان عن الحدث خلال مؤتمر صحافي، عقد في فندق «بالاتزو فيرساتشي دبي»، تحت رعاية شركة داماك العقارية. وقالت زينب الإمام: «سيكون معرض زرياب للأزياء، طريق المصممات المحليات، نحو العالمية عبر لندن»، ويشارك فيه 20 مصممة من نخبة مصممات الأزياء في: الإمارات، السعودية، الأردن، لبنان، العراق، ليبيا، تونس، المملكة المتحدة، والمغرب.

وعن معايير اختيار المصممين، أوضحت زينب الإمام: «المعرض جسر للمصممين المحليين، من أصحاب الشغف، مع العالم، حيث نختصر عليهم 10 سنوات من مشوارهم العملي».

وأكدت زينب الإمام، أن دولة الإمارات تعد مركزاً عالمياً مرموقاً للأعمال، خاصة للمصممين، مشيرة إلى التسهيلات التي تقدمها دبي في فتح الشركات، واصفة إياها بمركز الاقتصاد الإبداعي، والمدينة الأجمل للعيش، التي تجمع بين الرمال والبحر والسماء، وهو ما يجعلها بيئة مثالية للمبدعين في شتى ميادين الفنون، وبخاصة صناعة الأزياء.

ونظراً لما تقدمه صناعة الأزياء والتصميم في دبي، من نمو اقتصادي، وإثراء لحركة الإبداع والأزياء في دولة الإمارات بشكل عام، كشفت زينب الإمام، عن توجه لتنظيم النسخة السابعة من المعرض بدبي في مارس 2024.