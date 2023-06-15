دبي تحفز تطور المصممين العالميين والمتخصصين في حقول الفنون والإبداع

المصدر: جدة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستمر دبي في تكريس نفسها وجهة رئيسية للمبدعين والمؤسسات المتخصصة في حقول الإبداع كافة، موفرة لهم أفضل بيئات العمل والإبداع والقدرة على التوسع في الأعمال، في المنطقة وعالمياً، ومن بين أبرز الأمثلة في الصدد، الوكالة الهولندية للتصميم والتطوير الاستراتيجي للعلامات «سكاين»، التي انطلقت من دبي وتوسعت في المنطقة بشكل سريع، إذ أعلنت أخيراً عن نجاحات جديدة نوعية، تضاف إلى رصيدها الذي حققته بعد أن تطورت ونوعت أعمالها مع إنجازاتها وشهرتها التي حققتها انطلاقاً من دبي، حيث يتمثل هذا الإنجاز بافتتاح فرعها الجديد في مبنى جميل سكوير التجاري الراقي في مدينة جدة، والذي يعدّ مركزاً للإبداع يضاف إلى مقراتها الأخرى في كل من هولندا ودبي وأبوظبي والرياض، لتقدم بذلك خبرات إبداعية ثرية في مجالات التصميم والفن، تعزز بيئات الإبداع في المنطقة، ويتوج مسيرتها، حيث تأسست سكاين في دبي عام 2008، كوكالة رائدة في مجال حلول التصميم والتطوير الاستراتيجي للعلامات التجارية، وتقدم خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات العالمية مثل نايكي وأبو قوس وجوتن.

وقد صرّح دينيس دي روند، مؤسس سكاين: «انطلقنا من دبي بشكل فاعل وتنامت أعمالنا ونجاحاتنا، ومع الخطة التوسعية للاقتصاد السعودي، حيث يعمل فريقنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعدة سنوات وبانضمام ياسمين صبان إحدى الكفاءات السعودية الشابة، رأينا فرصة لإنشاء فرعنا في مدينة جدة، حيث نأخذ على عاتقنا كشركة دعم الجيل الجديد ونسعى دائماً لتوفير قاعدة لتطوير مسارهم المهني. وتُعتبر جدة مدينة تاريخية ومركزاً اقتصادياً مهماً مع إمكانات تطوّر واعدة، مما يجعلها الموقع المثالي لفرعنا الجديد. في جدة وبدعم نمو فريقنا المهني».

وقالت ياسمين صبان، مصممة الجرافيك في مكتب الشركة بجدة: «كوني ولدت وترعرعت في جدة، أدرك تماماً الإمكانات الهائلة لسكاين في المدينة التي تعيش تحوّلاً ونمواً ملحوظين، إنه إنجاز شخصي بالإضافة إلى تمثيله الروح الناجحة لقطاع الأعمال في المملكة».

جدير بالذكر أنه قدمت سكاين، خلال السنوات الأخيرة، استشارات لأكثر من 200 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك شركات مرموقة مثل موانئ أبوظبي، صافولا، بتيل، وزارة الثقافة السعودية، مجموعة باسمح، يقين، مجموعة ألف، كوانتوم السعودية، ديلويت، وغيرها الكثير. الآن لإحداث أثر فعّال في جدة والمساهمة في نمو وتطوّر المدينة.