مقيمة في دبي تفوز بالمرتبة الثالثة في مسابقة «ملكة جمال المتزوجات»

المصدر: دبي - البيان

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فازت مقيمة هندية في دبي، وهي ليبينا فيلايودان، أخيراً، بالمركز الثالث في مسابقة «ملكة جمال الهند للسيدات المتزوجات»، لعام 2023. وبحسب موقع «إنديا. كوم» الشبكي، عادت السيدة فيلايودان إلى الإمارات من الهند بثلاث جوائز ضمن هذه المسابقة المبتكرة، فبجانب المركز الثالث في المسابقة الرئيسة، فازت أيضاً بلقب «ملكة جمال ولاية «كيرلا» الهندية للسيدات المتزوجات» لعام 2023، وأيضاً بلقب «ملكة جمال الهند للسيدات المتزوجات في الذكاء والقدرات العقلية» لعام 2023.

وذكر الموقع أن فيلايودان تعمل في دبي بوظيفة أخصائي أول موارد بشرية لدى إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في العلاقات العامة.

وقالت فيلايودان: «دبي أتاحت لي كمّاً كبيراً ونوعياً من الفرص».

وقالت نجمة السينما الهندية، شيلبا شيتي، التي كانت عضوة بلجنة التحكيم لاختيار الفائزات في «ملكة جمال الهند للسيدات المتزوجات» لعام 2023، في تصريحات أدلت بها على هامش حفل توزيع الجوائز: «أود أن أتقدم بأحر التهاني إلى المسؤولين عن تنظيم مسابقة «ملكة جمال الهند للسيدات المتزوجات»، لأنني أعتقد أنهم قاموا بعمل رائع. إن فكرة «ملكة جمال الهند للسيدات المتزوجات» تدور حول تشجيع النساء للمضي قُدُماً في حياتهن المهنية، حتى بعد حصولهن على لقب «سيدة».