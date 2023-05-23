أزياء فرعونية بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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لم يعد بث الحياة في تصاميم فساتين وحلي من مصر القديمة، بتفاصيلها الدقيقة كاملة، عبارة عن حلم أو ضرب من الخيال؛ إذ استطاعت شركة مصرية ناشئة اسمها «توتيرا» النجاح في ذلك، عبر جمع التاريخ والتكنولوجيا الحديثة لبث الحياة في تصميمات فساتين وحلي مستوحاة من مصر القديمة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقول مؤسسو الشركة، حسب تقرير نشره موقع 24 الإلكتروني، إن استخدام الذكاء الاصطناعي وفر عليهم الوقت، مما مكن الفريق من إنشاء مجموعة تصميمات دون الحاجة إلى توظيف المزيد من العاملين. واستخدمت الشركة، التي كانت في الأصل شركة معمارية توسعت بعالم الموضة التكنولوجيا على نطاق واسع لعرض مجموعاتها ودشنت عرض أزياء افتراضياً لتصميماتها على ميتافيرس.

وقالت هبة الله سليمان، المديرة التنفيذية للشركة: «إن تقنية الميتافيرس كانت جزءاً كبيراً كأداة لعرض التصميمات الخاصة بنا، حيث تم عرض أول مجموعة لتوتيرا فاشون عبرها في ميتاتوت، أول عرض أزياء لفساتين مصرية قديمة، بطابع مستقبلي. فنحن، هدفنا إظهار الهوية المصرية بطريقة مختلفة».