«إيمي غالا» يحتفي بمبدعي العالم في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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احتضنت مؤخراً دبي مهرجان «إيمي غالا» التكريمي لعالم الموضة والأزياء، الذي تمّ فيه تكريم علامات عالمية، بالإضافة إلى فنانين ومصممّي أزياء ومؤثرين في عالم الموضة، والذي تمّ إنجازه بالتعاون مع 7 برودكشن للإنتاج ولوتيسيا كلينيك التي كانت راعية للسجادة الحمراء.

وقد افتتح الحفل الدكتور ميشال ضاهر رئيس ومؤسس مهرجانات BIAF, DIAFA, EMIGALA، حيثُ قام بالترحيب بالحضور، وأعلن إهداء المهرجان إلى الفنانة العالمية الراحلة داليدا، التي كانت أيقونة الموضة وملهمة دور الأزياء العالمية، ودعا إلى المسرح الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، لتسليمها جائزة «إيمي غالا» الفخرية.

أشاد الدكتور ضاهر بالتعاون مع ثينك سمارت هب، مركز دعم صنّاع المحتوى، بضرورة تسليط الضوء على فكرة صناعة المحتوى، كحدث جديد ومبتكر لأول مرة في مهرجانات السجادة الحمراء، وتمّ ذلك بالاشتراك مع مؤسسة مواهب التي تُعنى برسامين من أصحاب الهمم الراشدين، وذلك من خلال برنامج معاً لغدٍ أفضل، الذي يواكب المهرجان التكريمي «إيمي غالا».

قدّمت الممثلة إنجي كيوان مهرجان «إيمي غالا»، الذي كرّم المنتج والفنان العالمي ريد وان، وأيقونة الموضة الفنانة نوال الزغبي، والفنان محمود التركي، والفنانة ميسا قرعة، والفنانة التركية Dilan Tatlises، والفنانة الأرجنتينية آنا Magiar.

لم يكتفِ المهرجان بتكريم أصحاب الإنجازات في عالم الموضة والأزياء فقط، بل قام أيضاً بتكريم أبلة فاهيتا، والتي هي عبارة عن دمية ظاهرة بشخصية إعلامية، حاورت كبار الفنانين العرب.