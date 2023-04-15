دبي توجه موجات الموضة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تستقطب دبي أهم العلامات التجارية في عالم الأزياء، بينما أسهمت قوة السوق فيها في توجيه موجات الموضة واهتمامات دور الأزياء العالمية، وتشجيعها على تبني الأفكار والمفاهيم المحلية والعربية الإسلامية.

وفي هذا السياق، تلاحظ وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها وزعته أمس، أن دور الأزياء الغربية الكبرى، باتت بتأثير من مرونة سوق دبي، تحرص على تقديم مجموعات خاصة بشهر رمضان.

وقالت الوكالة في تقريرها: تحرص دور غربية كبرى في قطاع الأزياء الفاخرة على تقديم مجموعات خاصة بشهر رمضان.

في إطار سعيها المتزايد لاستقطاب الزبائن في أسواق الشرق الأوسط التي تشهد طفرة سريعة؛ فقد طرحت أشهر العلامات التجارية الفاخرة، من لويس فويتون إلى فرساتشي، مجموعات رمضانية لعام 2023.

وقالت الإماراتية موزة الكتبي خلال تسوقها في «مول الإمارات» في دبي، إن القائمين على العلامات التجارية الفاخرة «باتوا يعرفون إسلامنا وثقافتنا»، لذلك أصبحت الماركات الفاخرة الكبرى تطرح «مجموعات لرمضان» تتضمن جلابيات وعباءات.

قطاع مزدهر

وقالت الوكالة في تقريرها: إن الاتجاه المتمثل في إطلاق مجموعات خاصة بشهر رمضان في السنوات الأخيرة، يعكس تطور الشرق الأوسط ليصبح من الأسواق الهامة لدى ماركات الأزياء.

كما نقلت عن سفيان سي مرابط، مؤسس مجموعة «كارتا» المتخصصة في التسويق الثقافي، ومقرها دبي، إشارته إلى ضرورة الموازنة بين «التسويق التجاري المتزايد لرمضان والتقدير الثقافي» لهذه الفترة الهامة.