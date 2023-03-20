«الموضة الأفريقي»: دبي منصة عالمية لمبدعي القارة السمراء

المصدر: دبي ــــ البيان

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اختتم «أسبوع الموضة الأفريقي في الشرق الأوسط» (AFWME) نسخته الأولى التي أقيمت بمركز دبي المالي العالمي واستمرت على مدار 3 أيام، لتتيح أمام عشاق الموضة وأعضاء المجتمع الإبداعي في دبي، وشرائح المجتمع كافة، فرصة استكشاف إبداعات نخبة من المصممين الأفارقة، ومتابعة أحدث تشكيلات دور الأزياء المعروفة على مستوى المنطقة، إضافة إلى متابعة مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية التي يشرف عليها مجموعة من الخبراء وقادة صناعة الأزياء العالمية.

وعبرت آسر ليفرون، الشريكة المؤسسة لـ«أسبوع الموضة الأفريقي في الشرق الأوسط» عن اعتزازها بالحدث الذي جمع تحت سقفه نخبة من المواهب، وأتاح لهم فرصة عرض إبداعاتهم أمام شريحة واسعة من الجمهور. وقالت: «نسعى في أسبوع الموضة الأفريقي في الشرق الأوسط إلى توسيع نطاقنا، عبر تشريع الأبواب أمام أصحاب المواهب الإبداعية ومصممي الأزياء وتمكينهم من الانضمام إلينا في المواسم المقبلة، ما يسهم في تحويل الأسبوع إلى منصة مبتكرة تسعى إلى تمكين المواهب وصقل قدراتها، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالفنون والتصاميم من قبل مصممي الأزياء من القارة الأفريقية».

وعلى مدار أيامه، فتح «أسبوع الموضة الأفريقي في الشرق الأوسط» أبوابه أمام مجموعة من المصممين، الذين زينوا بتشكيلاتهم الجديدة خشبات العرض، وقدموا أمام الجمهور مجموعة من التصاميم الرائعة والقطع الخالدة التي تكشف عن جوهر إبداعاتهم وتصوراتهم لعالم الموضة والأزياء. وبدت خشبات «أسبوع الموضة الأفريقي في الشرق الأوسط»، عامرة بالأفكار وتصاميم الأزياء المبتكرة المستلهمة من إرث المجتمعات الأفريقية، لتعكس قوة الصناعة في القارة السمراء، فمن مياه نهر «زمبيزي» وغروب الشمس الهادئ، استلهمت علامة «نتومبي كوتور» (Ntombi Couture) تفصيلات تشكيلتها الجديدة «زمبيزي» التي تميزت بقدرتها على المزج بين لمعان الضوء وجمال الأقمشة. من جهة ثانية، شهد «أسبوع الموضة الأفريقي في الشرق الأوسط» (AFWME) عقد مجموعة من ورش العمل التي قدمها الفنان معتز خليل الملقب باسم (mo3ka)، الذي أتاح للجمهور فرصة الانخراط في صياغة وتصميم مجموعة قطع تنوعت بين السترات والأحذية تحمل طابعاً شخصياً، لتبدو أشبه بلوحات فنية مصنوعة من أقمشة ومواد مختلفة.