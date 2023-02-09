«دبي للموضة» يرتقي بالموهوبين إلى مستويات عالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي عن إطلاق أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للأزياء والموضة في الإمارة، وذلك في خطوة بارزة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للموضة. ومن المقرّر أن يجري تنظيم العرض الافتتاحي لهذا الحدث المميّز خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 مارس المقبل.

ويهدف أسبوع دبي للموضة إلى تعزيز مكانة دبي وجهةً عالمية لكبرى الشركات العالمية وأبرز المواهب في مجالات الإبداع والتصميم والأزياء. وينبثق أسبوع دبي للموضة عن أسبوع الموضة العربي والنجاح الكبير الذي حقّقه بنسخته الـ21 التي تمّ تنظيمها في أكتوبر 2022، حيث سيكون حدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة والذي سيقدّم مجموعة واسعة من الأزياء الراقية والجاهزة للسيدات والرجال.

ويسعى الحدث إلى توفير منصّة بارزة يستطيع من خلالها أبرز المصمّمين الموهوبين والعلامات التجارية تسليط الضوء على أعمالهم والارتقاء بها إلى مستويات عالمية.

وقد أعلن رسمياً عن إطلاق أسبوع دبي للموضة في حدث خاص أقيم الثلاثاء في حي دبي للتصميم بحضور عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعمّار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، وخديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، وجاكوب أبريان الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي، وذلك إلى جانب جمع من كبار الشخصيات وأبرز المسؤولين الحكوميين.

وقالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: «نجحت دبي بترسيخ مكانتها في مصاف كبرى العواصم العالمية؛ وذلك بفضل اقتصادها القوي وقطاعها السياحي المزدهر وقدراتها الإبداعية المتنامية، ومساهمتها الرفيعة اليوم في عالم الموضة والأزياء لتضاهي بإنجازاتها المتتالية أبرز عواصم الأزياء والموضة كباريس وميلانو ولندن ونيويورك».

وأضافت: «كل الأنظار تتجه صوب منطقتنا نظراً لما تتغنى به من إمكانات ومواهب في مجالات الإبداع والموضة. وتمتلك دبي كافة المقومات التي تتيح للمصممين والمواهب المبدعة فرصة تطوير أعمالهم والارتقاء بها إلى آفاق العالمية. ستسهم شراكتنا الراسخة مع مجلس الأزياء العربي في تعزيز شبكتنا الواسعة من الشركاء الدوليين والإقليميين».