مسابقة أزياء تنكرية قبل عرض «شريك» في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مجموعة برودواي للترفيه ولايف نيشن إنترتينمنت عن إطلاق مسابقة مميزة للأزياء التنكرية قبل عرض مسرحية شريك الموسيقية المقتبسة من الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار في دبي، التي تبدأ عروضها اعتباراً من 22 فبراير الجاري، مما يتيح لعشاق الفيلم فرصة الانضمام إلى شخصياتهم المفضلة على المسرح والمشاركة بدور شريك الصغير.

ويحفز العرض الشهير قدرة جمهور الصغار على الإبداع والابتكار وسط أجواء احتفالية.وتستمر المسابقة التي انطلقت أمس حتى 10 فبراير، وسيتم التواصل مع أفضل المتقدمين في 13 فبراير. ويحظى الجمهور بفرصة للتألق والظهور على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع الفيديو المباشرة التي تعرض أفضل الأزياء التنكرية المبتكرة.

ويتميز الغول الشهير شريك بلونه الأخضر وأذنيه الكبيرتين وملابسه البنية الفريدة، مما يجعل تجربة تصميم أفضل زي تنكري لهذه الشخصية تحدياً شيقاً للصغار. وستتم دعوة أصحاب أفضل التصاميم التنكرية إلى تجارب الأداء، ليتم بعدها اختيار الفائز النهائي بالمسابقة، والذي سيحظى بفرصة الانضمام إلى نجوم العرض على المسرح بشخصية شريك الصغير في ثمانية عروض مميزة تستضيفها دبي أوبرا.