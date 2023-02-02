أفاتارات بشرية رقمية مكان عارضي الأزياء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تفيد شركة ألمانية بأن الذكاء الاصطناعي في المستقبل سيحل محل عارضي الأزياء من خلال أفتار بشري رقمي بعد أن أطلقت نظاماً يعرض أحدث نماذج من «البشر الرقميين».

وتزعم «كولور ديجيتال» أن نظامها يتصف بجودة صور واقعية وهذا يتيح للعلامات التجارية «تشكيل فريق فريد من نماذج «البشر الرقميين» للاستخدام في المبيعات والتسويق».

ويأتي العارضون الرقميون بأسماء، جوي ونينا وغيره، ويمكن تخصيصهم لأفضليات العلامات التجارية. وبالشراكة مع استديو «فيرس» المتخصص في إبداع نماذج افتراضية واقعية «يتم جمع عارضي أزياء افتراضيين ذات جودة عالية بسير عمل علامات أزياء تجارية، بما في ذلك استديو الصور الافتراضية ثلاثية الأبعاد».

وفقاً لصحيفة «ذا مترو» البريطانية، سيكون للرقمنة الشاملة لسير العمل تأثير كبير على صناعة الموضة.

أوضح الرئيس التنفيذي ومؤسس كولور ديجيتال، غيرد ويلشوتز: «نظراً إلى السفر وإنتاج الصور، يمكن للعلامات التجارية توفير التكاليف والوقت كما خفض التأثير البيئي»، وقد يحسن العارضون الرقميون التنويع والتمثيل في صناعة الأزياء.

ويتيح النظام للعلامات التجارية بتبادل مواد واقعية صورية وألوان وافاتارات في الوقت الحقيقي.

ووفقاً لويلشوتز «حتى الآن لم يكن سير عمل ثلاثي الأبعاد شامل مع عارضين افتراضيين قادراً على تلبية متطلبات التسويق واستبدال صور عارضين بشر على أنظمة تجارة إلكترونية». ثم في عام 2021، أدخلت شركة الألعاب الإلكترونية «أبيك غيمز» محرك «ميتاهيومن كرييتور» من «أنرييل أنجين»، ما أتاح للمستخدمين إبداع «افتارات بشر رقميين في الوقت الفعلي في أقل من ساعة استناداً إلى مكتبة متنامية من المتغيرات للمظهر البشري وحركة البشر».