دي سارنو مديراً إبداعياً في «غوتشي»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

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عُيّن الإيطالي ساباتو دي سارنو مديراً إبداعياً في دار غوتشي، بحسب ما أعلنت المجموعة الأم «كيرينغ»، أمس. وسيقدم دي سارنو، الذي أشرف على مجموعات الرجال والنساء في دار فالنتينو، مجموعته الأولى على منصات عروض الأزياء لـ «غوتشي»، في أسبوع الموضة النسائية بميلانو في سبتمبر. يخلف المصمم المتحدر من نابولي، أليساندرو ميكيليه، الذي ترك العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة في نوفمبر، بعد سبع سنوات كمدير إبداعي. واستعانت «غوتشي» عام 2015، بميكيليه لإعادة إطلاق المبيعات البطيئة في الدار، وبث حياة جديدة في العلامة التجارية، من خلال مجموعات جريئة، غالباً ما تكون منمقة للغاية ومرحة، لكنه لم ينجح في زيادة المبيعات بالزخم ذاته، مثل منافسي «غوتشي».

سيقود دي سارنو استوديو التصميم التابع لـ «غوتشي»، وسيكون عمله تحت إشراف المدير التنفيذي لدار الأزياء ماركو بيتساري. وأوضح الأخير أن دور دي سارنو، سيقوم على «تحديد الرؤية الإبداعية للدار».

بدأ دي سارنو مسيرته المهنية في «برادا» عام 2005، ثم انتقل إلى «دولتشه إيه غابانا»، قبل أن ينضم عام 2009 إلى «فالنتينو»، حيث ارتقى في المناصب حتى أصبح مدير الموضة.