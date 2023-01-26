"ملكة التنقيط" شاهدة على بدء التعاون بين دار الأزياء لويس فيتون وكوساما في عالم الأزياء.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلفت دمية عملاقة انتباه السكان والسياح في باريس، حين مرورهم أمام دار الأزياء والسلع الفاخرة لويس فيتون في شارع الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية.

وتحاكي الدمية العملاقة في ملامحها الفنانة اليابانية المعاصرة يايوي كوساما، والتي تُعرف بـ"ملكة التنقيط"، بحسب "يورونيوز".

الدمية العملاقة المثبتة في أعلى المبنى، تراها تتدلى قليلاً لتمد يدها وكأنها تضع "نقاطاً" الملونة كزينة تميّز متجر لويس فيتون في الشارع التجاري العريق والفاخر، لكن الرسالة الأهم لهذه الدمية هي أن قاطرة التعاون بين لوي فيتون وبين كوساما قد انطلقت في عالم الأزياء والموضة.

"ملكة التنقيط" شاهدة على بدء التعاون بين دار الأزياء لويس فيتون وكوساما في عالم الأزياء.. فيديوhttps://t.co/JFaCo1sYsQ pic.twitter.com/BRTZkF9Izk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 25, 2023