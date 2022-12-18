«أسبوع ڤي للموضة» بدبي يوقد شعلة الإبداع لدى المصممين الشباب

المصدر: دبي- البيان

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احتضنت دبي النسخة السادسة من فعاليات «أسبوع ڤي للموضة»، إحد أكبر فعاليات الموضة والأزياء في المنطقة، والذي اختتمت فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بعد أربعة أيام حافلة بالعروض المميزة.

واستعرض الحدث تشكيلة أزياء لموسمي الخريف والشتاء، وسط حضور مشاركين ومصممي أزياء من جميع أنحاء العالم، حسب ما أعلنت «إيه سكوير لندن» الشركة العالمية لإدارة الأزياء والترفيه، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ويعد «أسبوع ڤي للموضة» منصة بارزة تجمع رواد صناعة الأزياء في العالم، وعدداً من أشهر مصممي وعارضي الأزياء والشخصيات المهمة في عالم الأزياء.

يجمع «أسبوع ڤي للموضة» تحت مظلته عدداً من أكبر دور الأزياء، وأشهر العارضات والتجار ودور إنتاج الأزياء وخبراء التجميل من عدد من الدول الأوروبية والعربية ومختلف دول ومناطق العالم، ويوفر المعرض المصاحب فرصاً واسعة لبناء العلاقات مع مختلف أقطاب صناعة الأزياء، واستكشاف آفاق الأعمال التي يحملها.

وقال دانستان بول روزيرو، رئيس «إيه سكوير لندن»: «يسعدنا تنظيم «أسبوع ڤي للموضة» بوصفه أكبر حدث من نوعه في المنطقة، وهو محطة بارزة للانطلاق نحو المزيد من النمو والازدهار في مجال الأزياء، الذي يشهد نمواً متواصلاً في هذه المنطقة المهمة من العالم؛ ومما لا شك فيه أن هذا الحدث، الذي يشارك فيه عدد من أهم مصممي الأزياء العالميين والخبراء في هذا المجال، وبما يضمه من فرص تجارية هائلة سيوقد شعلة الإبداع لدى المصممين الشباب بما يحمله من فرص لبناء العلاقات مع رواد القطاع والتعرف على أحدث الابتكارات والاتجاهات السائدة عالمياً».

بدوره، قال أخيل رافيندران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه سكوير لندن»: «نتشرف بتنظيم «أسبوع ڤي للموضة»، الذي يستضيف عدداً من أبرز الشخصيات في عالم الأزياء والموضة في العالم، ونحن على ثقة بأن هذا الحدث سيدفع عجلة الابتكار في مجال الموضة والأزياء في إمارة دبي، التي تعد عاصمة الأزياء والموضة في المنطقة، والتي استقطبت الخبراء والمواهب من جميع أنحاء العالم بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً للموضة، كما سيسهم في تعزيز النمو، الذي يشهده القطاع في ظل الدعم الإقليمي والمحلي اللامحدود، ونحن نتطلع قدماً لمشاركة سيدات المجتمع الراقي، والجمهور العاشق للموضة من الجنسين في الفعاليات المتنوعة، التي يتضمنها الحدث، الذي يتعزز نجاحه دوره بعد أخرى».