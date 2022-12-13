دبي تستضيف عرض أزياء «DLK» يناير المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي عرض أزياء لدار «DLK» العالمية، يناير المقبل، والذي سينطلق على هامش احتفالية «ميس يونفرسال 2022»، وسيتولى المصمم العالمي وليد العقاد الإشراف على الحفل والتي سيتم من خلاله وضع تصور جديد لعروض الأزياء الإماراتية يستعرض البيئة العربية في الصحراء وسط الرمال والجمال والخيمة العربية، مع مجموعة متميزة من أفضل العارضات يعرضن الأزياء ذات التصاميم المتميزة والإطلالة الفريدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أول من أمس، في فندق ميركيور دبي، بحضور ديانا جيرارد مؤسس دار عرض أزياء، وسماح أبو عوف الرئيس التنفيذي لشركة بيرفكت لاند، ووسائل الإعلام والصحافة.

ومن المقرر أن تكون نسخة دبي الثانية هي الانطلاقة الأولى لجولات أخرى، حيث ستكون السعودية المحطة التالية لاستضافة الحفل أبريل المقبل، في حين ستستضيف العاصمة القطرية الدوحة الجولة الأخيرة في سبتمبر 2023. يذكر أن الفائزة بمسابقة «ميس يونفرسال 2022» دبي، ستشارك في النسخة العالمية والذي ستستضيفها العاصمة البلغارية صوفيا خلال الفترة من 30 يناير حتى 5 فبراير 2023 المقبلين.