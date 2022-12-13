أسبوع «ڤي للموضة» بدبي منصة مبتكرة لمبدعي الأزياء

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي النسخة السادسة من أسبوع «ڤي للموضة» في الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي. ويعد أسبوع «ڤي للموضة» أحد أكبر فعاليات الموضة والأزياء في المنطقة، ويُتَوقع أن يستقطب العديد من العلامات التجارية العالمية وأكثر من 4000 زائر. ينظم الحدث «إيه سكوير لندن»، الشركة العالمية لإدارة الأزياء والترفيه، والتي تأسست في لندن ويقع مقرها الآن في دبي، وسيشهد الحدث عرض مجموعة واسعة من الأزياء من المصممين المبدعين والعلامات التجارية العالمية المرموقة، كما سيتيح منصة للتواصل مع مختلف أقطاب صناعة الأزياء، مثل العارضين وتجار التجزئة والمصنعين ودور الإنتاج.

وقال دنستان بول روزايرو، رئيس «إيه سكوير لندن»: إن أسبوع «ڤي للموضة» يجمع المواهب العالمية تحت سقف واحد، ما سيسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأزياء. ونظراً لشعبية دبي في عالم الموضة، فإن هذا الحدث سيجذب أبرز رواد الموضة من جميع أنحاء العالم لتقديم مفاهيم مبتكرة وحلول إبداعية.بدوره، قال أكيل رافيندران المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه سكوير لندن»: «نهدف من خلال استضافة هذا الحدث إلى دعم المواهب الصاعدة من جميع أنحاء العالم، وتوفير منصة تجمع أسواق الأزياء العالمية تحت سقف واحد، ومنح دور العرض الفرصة لتسليط الضوء على مفاهيمها المبتكرة وإبداعاتها في صناعة الأزياء في دبي التي توفر بيئةً تدعم نماء وازدهار قطاع الأزياء. وننظر بثقة حيال إنجاح النسخة السادسة من أسبوع «ڤي للموضة»، في ضوء المكانة المرموقة لإمارة دبي كمركز رائد للأزياء على مستوى المنطقة».

وسيتواصل أسبوع «ڤي للموضة» على مدى أربعة أيام، وتتضمن فعالياته إقامة عدد من عروض الأزياء، بحضور نجمات الأزياء والمشاهير، إلى جانب المعارض التجارية، وورش عمل الموضة والجمال بمشاركة خبراء الجمال والأناقة. كما سيتضمن أسبوع الموضة توزيع «جوائز ڤي العالمية» خلال أمسية لتكريم المواهب ورواد صناعة الأزياء.