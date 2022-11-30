حسن خازم.. تصميم الأزياء بلغة الإشارة

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

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في صمت وهدوء يضع حسن خازم تصاميمه وينفذها على زبوناته وزبائنه دون أن يضيع وقتهم بكثرة الكلام والتعليقات، فحواراته معهم تعتمد على لغة الشفاه وحركات اليدين، حيث يتقنهما بقوة وتمكن، من خلالهما كسر حاجز اللغة بينه وبين الناس.

شغف

حسن خازم شاب أصم لمس شغفه وعشقه منذ الصغر للرسم وتصميم الأزياء، وليطور تجربته قرر الالتحاق بمعهد متخصص بتعليم تصميم الأزياء في دمشق وتخرج فيه بعدما أثقل تجربته وتعلم مهارات عديدة بمجال الخياطة والأقمشة وكل ما يخص تصميم الملابس بمختلف أنواعها.

لفتت تجربته نظر الكثيرين، ورغم حداثتها نسبياً في بلاد ما زالت تعيش هاجس الحرب، ارتدت الفنانة «جيني إسبر» إحدى فساتينه، وهو يحلم بتحقيق الشهرة محلياً وعالمياً، وأن يكون أول مصمم أزياء أصم يحقق الشهرة، ويحتاج لتطوير عمله في هذا المجال إلى معمل خياطة ليستطيع بيع وتصدير تصاميمه للخارج.

لا يقتصر عمل حسن على صناعة ملابس السهرة والفساتين، فهو يعمل على أي نوع من الأزياء، وبمجرد أن يقع نظره على القماشة المناسبة يبدأ خياله بتقديم الاقتراحات للوصول إلى التصميم الملائم، فهو يعمل مع سيدات ورجال وأيضاً أطفال، ويقدم الملابس المخصصة للمشاوير العادية وتلك المخصصة للمناسبات.

نجاح

رفض حسن أن تكون اللغة سبباً في الوقوف بوجه حلمه، فعدم قدرته على الكلام لا تعني عدم قدرته على الحلم، ولا يعدم وسيلة للتواصل مع زبائنه وفهم ما يريدون بدقة، وأيضاً إيصال أفكاره واقتراحاته.

وحقق خلال الأشهر الماضية شهرة كبيرة في الأوساط السورية الفنية على مستوى التصميم، وهو يسعى إلى عمل أزياء عالمية لفنانين عالميين، إذ يؤكد قدرته على إنجاز أفضل التصاميم، لينافس أشهر المصممين.

اللافت في تجربة خازم تنفيذه دورات متخصصة لتعليم تصميم الأزياء، اعتمد في شرحه على لغة الإشارة لتكون أول دورة في سوريا متعلقة بالأزياء يقدمها مصمم أصم.