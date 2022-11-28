«إسمود دبي» يتعاون مع «سواروفسكي» لتعزيز الاستدامة في عالم الأزياء والمجوهرات

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن إسمود دبي، المعهد الفرنسي الحائز على العديد من الجوائز المرموقة والمتخصص بجميع اتجاهات الموضة، عن اتفاقية شراكة مع سواروفسكي العلامة التجارية الرائدة في مجال المجوهرات والإكسسوارات في العالم.

وبموجب الاتفاقية، وجهت سواروفسكي دعوة لتسعة عشر طالباً في السنة الثانية في معهد إسمود دبي، للتعاون في مشروع يستكشف الإمكانات الإبداعية لبرنامج الكريستال غير المستخدم.

وتهدف علاقة الشراكة إلى رفع مستوى وعي الطلاب بأهمية المحافظة على البيئة والاستدامة في المؤسسات التعليمية من خلال الاستفادة من المخلفات لابتكار تصاميم جديدة، حيث قدمت سواروفسكي قطعاً من الكريستال غير المستخدم للطلاب في معهد إسمود دبي لإبداع العديد من الأشكال باستخدام بقايا الكريستال.

وتم تكليف الطلاب بإعادة استخدام بلورات الكريستال ودمجها في التصاميم والمنسوجات التي يعملون عليها لتقديم تشكيلة خاصة تحت مظلة الشراكة بين الجانبين للاستفادة من بقايا قطع الكريستال ضمن برنامج الأزياء والإبداع.

فرصة

وقال بيتر ويدمان، نائب الرئيس الأول والمدير الإداري لشركة سواروفسكي قسم قطاع الأعمال: «يؤكد طرح مفهوم الاستفادة من بقايا قطع الكريستال من»سواروفسكي«التزامنا بالاستدامة واهتمامنا بدعم الجيل المقبل من المبدعين والمصممين، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفعالة في الممارسات المستدامة في كافة جوانب الحياة العملية والخاصة على حد سواء. وتتيح علاقة الشراكة مع إسمود دبي لهؤلاء الطلاب الموهوبين آفاقاً واسعة للتعبير عن أفكارهم وتقديم أعمال مميزة مع طرح اتجاهات جريئة في عالم الموضة من خلال بقايا الكريستال غير المستخدم».

وأضاف: «يشكل إسمود دبي الوجهة المثالية للتعاون في مثل هذا البرنامج، باعتبارها مؤسسة عالمية تضم مجموعة رائعة من الطلاب من كافة الجنسيات الذين يتمتعون بالموهبة والكفاءة العالية».

وفازت في البرنامج الطالبة زهوة ك، والتي أثبتت قدرة استثنائية في الالتزام بإبداع تصميم لم ينتج عنه أية مخلفات مع تميزها في امتلاك مهارات مذهلة في ابتكار تصميم لافت للأنظار. وستحصل زهوة على فرصة فريدة للتدريب لمدة أسبوع مع المصمم الشهير مايكل سينكو، حيث ستتاح لها الفرصة للعمل مع المصمم واكتساب الكثير من الخبرات من المصمم الرائد على مستوى المنطقة.

تصاميم فريدة

من جانبها قالت تمارا هوستال، إحدى المؤسسات لمعهد إسمود دبي: «لطالما شكل الابتكار والتصاميم الفريدة سمة مميزة لسواروفسكي، والتي تتمتع بتقاليد عريقة في توفير قطع إكسسوارات مثالية للاستخدام اليومي للسيدات في كافة أنحاء العالم. وتعتبر الشراكة الأكاديمية لإعادة استخدام بقايا قطع الكريستال برنامجاً رائداً يتيح المجال لإعادة استعمال هذه القطع الثمينة لابتكار تصاميم مدهشة. إن اختيارنا كأول معهد أزياء في المنطقة لإبرام علاقة التعاون المرموقة أمر يدعو للفخر بالنسبة لنا، وسنواصل التزامنا بصناعة قادة المستقبل في عالم الموضة من خلال تزويد طلابنا بمنصة توفر لهم كل الإمكانيات لتحويل هذه المبادئ إلى أعمال ناجحة».