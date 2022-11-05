«أسبوع الموضة».. رعاية جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت سلطة المنطقة الحرة الدولية في دبي «IFZA»، عن رعايتها النسخة الثانية من أسبوع الموضة في الشرق الأوسط، المقرر تنظيمها من قبل مجلس الشرق الأوسط للموضة في الفترة من 7 وحتى 10 نوفمبر في مدينة دبي للإعلام. وستربط فعاليات منتدى الشرق الأوسط للأزياء والأعمال المواهب المحلية والعالمية بتجار التجزئة والمشترين ومنتدى الشرق الأوسط للأزياء المستدامة، الذي يهدف إلى خلق مناقشات بشأن طرائق مسؤولة بيئياً وقابلة للتطبيق من أجل دمج الممارسات المستدامة في التصميم وسلسلة التوريد.