أسبوع الموضة بالشرق الأوسط يجمع في دبي مصممي أزياء مشاهير العالم 7 الجاري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أسبوع الموضة في الشرق الأوسط عن أسماء المصممين ودور الأزياء المشاركة في نسختهِ الثانية، والتي من المقرر انطلاق فعالياتها في 7 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 10 منه في مدينة دبي للإعلام، حيث سيستضيف الحدث نُخبة من المصممين المحليين والعالميين لاستعراض مجموعة تصاميمهم الفاخرة في هذا الحدث الفريد من نوعهِ.

وأعلنَ منظمو الحدث عن مشاركة مصمم المشاهير العالمي عزرا سانتوس بدار أزياء عزرا كوتور، والذي سيعود إلى عروض الأزياء للمرة الأولى بعد غياب دامَ لأربع سنوات على الرغم من وجود عدد كبير من فعاليات الموضة في منطقة الشرق الأوسط، ويكشف صاحب الأزياء الفخمة الذي يتخذ من دبي مقراً له النقاب عن أحدث تشكيلاتهِ خلال اليوم الثاني من النسخة الثانية من أسبوع الموضة في الشرق الأوسط.

تصاميم

وأكد منظمو الحدث مشاركة مصمم المشاهير العالمي مايكل سينكو والذي زينت تصاميمه البساط الأحمر للمهرجانات الفنية العالمية، وارتدتها أشهر النجمات أمثال نوال الزغبي، الليدي غاغا، جنيفير لوبيز، ريهانا، بيونسيه، وآيشواريا راي، بريتني سبيرز، كريستينا أغلييرا، ناعومي كامبل، وكريس براون، حيث اشتهر المصمم العالمي بتصاميم فساتين الأزياء والزفاف الراقية والمنسقة بشكل معقد والمطرزة بالكرستال والذهب، وسيكشف المصمم عن أول تشكيلة له ولأول مرة خلال اليوم الثالث من عروض أسبوع الموضة في الشرق الأوسط بنسخته الثانية.

وسيشارك في الحدث المصمم العالمي أماتو كوتور لعرض تصاميم أزياء أماتو هوت كوتور، والذي اشتهر بتصميم فساتين الأعراس للمشاهير أمثال جنيفير لوبيز وكيتي بيري وهايدي كلوم، والذي سيكشف النقاب عن مجموعة أزياء جديدة وحصرية خلال اليوم الرابع من العرض لاختتام الحدث بأكثر مجموعات الأزياء فخامة.

مواهب

كذلك سيجمع الحدث ألمع الأسماء في عالم الموضة وأرقى المصممين المبدعين تحت سقف واحد ضمن برنامجه الحافل بالفعاليات على مدار أربعة أيام من عروض الأزياء المُذهلة. وسيضم الحدث مجموعة من المواهب الإقليمية بما في ذلك غاريمون كوتور وهاوس أوف فيكتور وآرونيك أتيليه وفاليريا أسد وصوفي لام فيري، والذين سيقدمون مجموعات إبداعية جريئة وعروض أزياء فخمة ومميزة للضيوف.

وستعود للانضمام للنسخة الثانية من الحدث مصممة المشاهير سول أنجلان من إيرينا سوبرانو.

مفاهيم جديدة

وقال سايمون لوغاتو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الموضة في الشرق الأوسط وأسبوع الموضة في الشرق الأوسط :«نود من الجمهور أن يكون على استعداد تام للاطلاع على عروض مجموعة أزياء تم تصمميها بأيدي المصممين الشباب والذين سيجلبون طاقاتهم الإبداعية إلى الحدث ويبذلون جهوداً إضافية من أجل تقديم مفاهيم جديدة للأزياء والألبسة».

وأضافت بايال كشاتريا سيري، المؤسس الشريك لمجلس الموضة في الشرق الأوسط وأسبوع الموضة في الشرق الأوسط : «نحن في أسبوع الموضة في الشرق الأوسط نبذل قصارى جهدنا ونعمل دائماً بجد خلف الكواليس أثناء استعداداتنا لإطلاق النسخة الثانية من الحدث، ونسعى إلى تغيير مفاهيم منصات العروض والأزياء مع التركيز على أهمية الفرص العملية التي ستخلقها هذه العروض».