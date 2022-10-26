دينغجي الصينية.. عاصمة فساتين الزفاف في العالم

المصدر: البيان

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تأتي جميع فساتين الزفاف في الصين من مكان واحد، ألا وهو بلدة دينغجي من مقاطعة آنهوي، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 60 ألف ساكن، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

يعمل في هذه البلدة 15000 شخص في صناعة فساتين الزفاف، يتوزّعون على ما يزيد على 400 شركة لصناعة الفساتين وأكثر من 100 شركة لصناعة الأكسسوارات، حيث تغطي السلسة الصناعية بأكملها من المنبع إلى المصبّ، وتحقق قيمة إنتاج سنوية تزيد على 2.4 مليار يوان.

تزوّد مصانع فساتين الزفاف ببلدة دينغجي السوق الداخلية والخارجية يوميا بما لا يقل عن 10 آلاف فستان زفاف. وتتمركز في البلدة أكثر من عشرة شركة للتوصيل السريع وأربعة مستودعات توزيع. ويمكن أن تصل المنتجات إلى معظم الأماكن داخل الصين في غضون ثلاثة أيام.

وخلال النصف الثاني من العام 2018، قام أكثر من 30 مصنعًا في دينغجي بتصدير فساتين الزفاف إلى الولايات المتحدة وأوروبا، محققة مبيعات بقيمة 12 مليون دولار.

كانت بلدة دينغجي في الأصل بلدة زراعية، وتحولت إلى قاعدة لصناعة فساتين الزفاف في إطار عملية التحول الصناعي في دلتا نهر اليانغتسي، حيث انتقلت لها هذه الصناعة من بلدة هوتشيو بسوتشو التي تبعدها 400 كم. وكان سكان دينغجي سابقا ينتقلون إلى هوتشيو للعمل في مصانع فساتين الزفاف، ومع تحوّل هذه الصناعة بمدينة سوتشو، عملت حكومة دينغجي على جذب المستثمرين في هذه الصناعة واستعادة العمال، لتطوير صناعة فساتين الزفاف.

في إطار المضي قدما في تطوير صناعة فساتين الزفاف، خططت حكومة بلدة دينغجي والمطورون المحليون إلى إنشاء "مدينة فساتين الزفاف"، على مساحة 3.15 كلم مربع. تجمع بين إنتاج فساتين الزفاف وصور الزفاف وغيرها من الأنشطة الثقافية المتعلّقة بالزواج.

وفي هذا السياق، يقول عمدة بلدة دينغجي، تشانغ ون وو: "نتوقع إكمال هذا المشروع في غضون 3 إلى 5 سنوات، وإنشاء أول مدينة لفساتين الزفاف في الصين. إلى جانب دفع تنمية السياحة من خلال صناعة فساتين الزفاف، وتوفير منصة لمزيد من الشركات الناشئة العائدة إلى دينغجي."