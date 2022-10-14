تصاميم «الموضة العربي» تستحضر الاستدامة وجودة الحرفيين

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتكزت عروض اليوم الثالث من أسبوع الموضة العربي بحي دبي للتصميم على صياغة معاصرة للتصميم ومجتمعات الحرفيين المحليين، التي تقف وراء ابتكارات دور الأزياء الشغوفة بالاستدامة، ومنظومتها التي تدعم المحافظة على البيئة.

إطلالات أنثوية

أطلت عارضة دار Euphoria في أول عروض اليوم الثالث مرتدية ثوباً مرصّعاً بالكريستال، وهي تتكئ إلى الخلف بينما يطفو رداؤها المطرز من التوال الخفيف الوزن في مهب الريح، وكانت بمثابة مقدمة تشويقية للحضور، لاستقبال بقية تصاميم المصممة ربيعة الشيخ، التي آتت ثمارها في سيمفونية من القطع الجريئة والآسرة والمتدفقة والحيوية.

تم استكمال الفساتين المليئة بالكتف على السجادة الحمراء بإطلالات متواضعة فائقة التطور، احتضنت الجسم في مساحات ناعمة من الحرير، وأبرزت الشكل الأنثوي مع التفتا المنتفخة والأكمام المنفوخة.

وفى العرض الثاني حضرت المصممة تانيا ليفيتسكايا أوف أولز، المقيمة في بيلاروسيا، إلى منصة أسبوع الموضة العربي لموسم آخر مع مجموعة أزياء ربيع وصيف 2023 الجاهزة وخريف وشتاء 2022/23، احتفلت بالتنوع النسائي، من خلال تفاصيل صغيرة ولكنها غير متماثلة مثل الكشكشة والأكمام المنتفخة.

الطبيعة الأم

ومن جانب آخر، قدمت إيفان يونغ، العلامة التجارية الماليزية التي اجتذبت نجوم السينما مثل آنا دي أرماس ومغنيين مثل أريانا غراندي وميغان ترينور، لمسة راقية هنا في أسبوع الموضة العربي مع شارباتها المزيّنة ومجموعات الأحلام الريشية التي تراعي الاستدامة في جوهرها، كما سلطت المجموعة المكونة من 20 قطعة الضوء على الطبيعة الأم وعجائبها، واحتفلت بجمال الحياة باستخدام أنماط غير منتظمة وألوان زاهية وتطريزات معقدة.

تحكي تصاميم 2023 كل قصص ورحلات النساء الحديثات الواثقات والساحرات اللواتي يحببن التعبير عن سعادتهن بالعيش من خلال خزانة ملابسهن.

دراما الزفاف

في حين أظهرت المصممة الفلبينية ميشيل برناردو، المشهورة بتصاميم الزفاف، للحضور في العرض الرابع من عروض اليوم الثالث من أسبوع الموضة العربي إبداعاتها باللونين الأبيض والأسود لمجموعتها «الغد غير محدود»، مستعينة ببنية درامية وعاطفية للموسيقى والمؤثرات الصوتية والضوئية، التي تستعير أجواء مبهجة لحقبة الستينيات والسبعينيات الرائعة.

وجاءت بعض التصاميم مزينة بالورود كبيرة الحجم كلمسة أساسية للمجموعة، فهي مثبتة بذكاء على الرقبة وخياطتها على قفازات سوداء أنيقة، إلى جانب قلنسوة من عصر الفضاء، بالإضافة إلى قطع وافرة من الفساتين الضيقة.

عززت المصممة تمام هاماريف عبر مجموعتها لخريف وشتاء 2022/23، ارتباطها بين ثقافات الشرق الأوسط وروسيا بشكل وبدا العرض كحفل زفاف ملكي.

ابتكارات

وعبر منصة أسبوع الموضة العربي في يومها الثالث جذبت تصاميم مصممة الأزياء الأوكرانية إيلينا كوندراتوفا الحضور نحو ابتكاراتها من تصاميم الزفاف التي تشتهر بها عالميا، وهي تتطلع حصد نجاح واهتمام النقاد والخبراء في الشرق الأوسط انطلاقا من دبي، كونها وعلى حد تعبيرها تبحث عن أسواق تجزئة جديدة.