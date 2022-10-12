«الموضة العربي» يرسم في دبي ملامح مبتكرة للأناقة

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

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تصاميم وأفكار إبداعية ملهمة شهدها اليوم الأول من أسبوع الموضة العربي بنسخته الــ21 في حي دبي للتصميم بدبي، إذ تم تقديم عروض متنوعة تتسم بالإيجابية بكل المقاييس ومفعمة بالرسائل الهادفة عبر مجموعة «باربي» التي تدافع عن تغير الصورة النمطية لماهية الجمال ومعاييره التي تجوب شوارع الموضة العالمية، ولم تكن التصاميم وحدها التي حصدت اهتمام الجمهور والنقاد، بل كذلك المشاهير الذين حضروا العرض الافتتاحي، والفكرة الاستثنائية التي قادها المصمم العالمي اللبناني جان لويس سبجي في اختياره للعارضات الملهمات اللواتي شاركن في عرض «باربي» الذي يدعم الجمال من الداخل ويحترم جمال الاختلاف.

30 تصميماً

على الرغم من أن الدمية باربي والأشهر على الإطلاق قد سبق لها أن تعاونت مع العديد من دور الأزياء العالمية وتمتلك واحدةً من أكبر خزانات أزياء الموضة في العالم، والتي تقدر بمليار زوج من الأحذية والملابس، حيث صمم لها أكثر من 200 اسم من بين كبار مصممي الموضة في عالم الأزياء، إلا أنها وبمناسبة فعاليات أسبوع الموضة العربي في نسخته الــ21 قررت أن تهدي الشرق الأوسط تصاميم تحمل طابعها عبر أول تعاون لها مع مصمم عربي من خلال مصمم الأزياء اللبناني جان لويس الذي طرح مجموعة مكونة من 30 تصميماً باللون الوردي تقارب في قوالبها وأشكالها الذوق الخاص باربي وما تحب هي أن ترتدي، ولكنها لا تعكس تماماً الموضة الدارجة في 2022، وربما يرجع ذلك للرسائل والقيم الأخلاقية والمعاني الإيجابية لدعم الاختلاف التي تقف وراء تكوين المجموعة في الأساس.

فكرة نمطية

افتتحت العرض عارضة الأزياء التونسية أميني الصيبي، وهي واحدة من أولى عارضات المقاسات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومشيت أمينة على المنصة في التصميم الأول والمكون من بلوزة مبهرجة باللون الوردي الفاتح وتنورة شفافة من الريش، مربوطة مع حزام خصر سميك من الثمانينيات يحمل شعار BARBIE الأصلي، كان تلميحاً صغيراً بعيداً عن الفكرة النمطية لـ«باربي النحيفة» ولكن ألقى الضوء على مفهوم الرضا عن الذات مهما كان مقاس الوزن كبيراً.

معيار الجمال

كما ظهرت خبيرة التجميل والبلوجر لوجينا صلاح المصابة بمرض البهاق الجلدي كنموذج آخر لمعيار الجمال والجاذبية التي يروج لها عرض المصمم جان لويس بالتعاون مع باربي في 2022 والتي عززت فكرة الشمولية في عالم باربي الذي كان يُنظر إليه لعقود على أنه مثير للجدل بسبب افتقاره للتمثيل النسائي العالمي والمتنوع. وتضمنت المجموعة والحضور المرصع بالنجوم أمثال عارضة الأزياء باران ونجمة تلفزيون الواقع شانيل أيان من The Real Housewives of Dubai، العديد من الشخصيات المؤثرة في مقاعد الصف الأمامي. وتضمنت المجموعة عالماً ملوناً باللونين الأسود والوردي.

البساطة أناقة

ومن جانب آخر استطاعت تصاميم الهوت كوتور في المجموعة شد انتباه الجمهور كونها نفذت بدقة متناهية ويغلفها البساطة والرقي، وجاءت بعيدة عن المبالغة في التفاصيل والأشكال الجريئة، التي نعتقد أنها أيضاً إحدى الرسائل المبطنة التي تمررها المجموعة الوردية، كون أن البساطة هي أرفع درجات الأناقة المعاصرة، والتكلف والإبهار لا يدوم طويلاً، ولكن الجوهر هو أساس الاستمرار والتفوق كما هو الحال في قصة باربي التي ظهرت منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وتتمتع بشهرة عالمية وتحتل موقع التأثير والمتابعة، حيث يتم شراء أكثر من 58 مليون دمية باربي كل عام في حوالي 150 دولة.