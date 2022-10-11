أسبوع الموضة العربي الـ21 ينطلق في حي دبي للتصميم

المصدر: دبي ـــ وام

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انطلقت أمس في حي دبي للتصميم، فعاليات النسخة الـ21 لأسبوع الموضة العربي الذي يُقام بشراكة استراتيجية بين مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم.

ويشهد أسبوع الموضة العربي هذا العام إطلاق مساحة عرض جديدة مبنية خصيصاً للحدث وذلك ضمن حي دبي للتصميم فضلاً عن فعاليات بارزة وواسعة النطاق يجري تنظيمها للمرة الأولى تشمل الأنشطة الترفيهية الرائعة وتجارب التسوق والطعام المتميزة والجلسات الحوارية الشيّقة ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء والإبداع.

نخبة

ويشارك في هذا الحدث الذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري نخبة من المصمّمين والأسماء اللامعة في عالم الموضة فضلاً عن مجموعة من أبرز وسائل الإعلام التي تتوجّه إلى دبي اليوم لتغطية موسم عروض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022 - 2023 والأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2023.

وسيتصدّر هذا الأسبوع تعاون عالمي بين الأيقونة الأكثر تنوّعاً في العالم «باربي» ومصمم الأزياء اللبناني جان لوي سبجي المصمّم العربي كما سيجري هذا المساء عرض مجموعة الأزياء الحصرية في متحف «باربي» الذي سيكون جزءاً من الفعاليات واسعة النطاق في أسبوع الموضة العربي.

ويحقّق مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم - الوجهة العالمية للفنون والتصميم والإبداع - من خلال مساحة عرض جديدة مبنية خصيصاً للحدث إلى جانب البرامج الغنيّة بالفعاليات والأنشطة والمواهب إنجازاً إضافياً في إطار المساعي الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً محورية لقطاع الأزياء.

أجواء رائعة

وقالت خديجة البستكي نائب الرئيس لحي دبي للتصميم: «تضفي هذه النسخة من أسبوع الموضة العربي النسخة الأكبر منذ انطلاق هذا الحدث البارز طابعاً جديداً بأجواء رائعة على حي دبي للتصميم. فأسبوع الموضة العربي يواصل من خلال النسخة الـ 21 التطوّر والنمو على الساحة الدولية حيث يسرّنا أن نقدّم هذا العام مساحة عرض جديدة ومبتكرة لعرض الأزياء، ومجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة التي ستثري تجارب المتخصصين والمهتمين في عالم الموضة».

وأعربت عن التطلع إلى تسليط الضوء على نخبة من المواهب القائمة والجديدة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة وخارجها فضلاً عن مجموعة من الشراكات واتفاقيات التعاون البارزة والريادية التي تهدف إلى ابتكار أعمال إبداعية من منظور جديد. فدبي تواصل ترسيخ مكانتها على خريطة الأزياء العالمية عاماً بعد عام حيث ستكون النسخة المرتقبة من أسبوع الموضة العربي خير دليل على ذلك.

من جانبه، أعرب محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي عن تطلعهم إلى أجندة فعاليات النسخة المرتقبة من أسبوع الموضة العربي والتي ستضمّ التعاون البارز بين «باربي» ومصمم الأزياء اللبناني جان لوي سبجي فضلاً عن فعالية «ميتا» الأولى من نوعها #SheCreates.. لافتاً إلى توسّع نطاق تعاونهم في هذا الحدث لنقل إنجازات نخبة من القيادات النسائية التي تسهم في بناء مستقبل جديد على مستوى المنطقة وخارجها إلى الساحة العالمية.